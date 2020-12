Le jeune Buck dit que 50 cents G-Unit ont été exclus de la célèbre vente d’eau vitaminée

50 Cent a gagné 100 millions de dollars lorsque Vitamin Water, dont il avait un morceau, a été vendu à Coke en 2009

Selon Young Buck, il a porté le contrat de Vitamin Water à 50, mais on lui a dit de ne pas le prendre car il n’y avait pas d’argent initial pour G-Unit. Puis 50 l’ont pris lui-même et le reste appartient à l’histoire.

«La situation de l’eau vitaminée est une situation dont je me souviens qu’elle venait des pipelines, et je me souviens que j’arrivais à 50 ans et que je disais« et à propos de ça ». Il ferait attention, mais s’il n’y avait pas d’argent initial, il ne nous encouragerait pas à conclure l’affaire. Et l’eau à la vitamine était exactement de cette façon … Je pense que nous aurions tous pu faire partie de cet accord, mais il n’y en avait pas. «Pas d’avance pour nous, alors il a pris l’accord pour lui et quel que soit le pourcentage qu’il a retiré de l’accord, c’est ce qu’il a retenu», a expliqué Buck sur VladTV.