Le jeu Web Bear a Jeremy Allen White Fighting Food

Laissez-le cuisiner ! Libérez votre créativité culinaire dans ce délicieux et addictif Le jeu en ligne Ours. Arrive rapidement après la sortie de L’ours saison deux, le studio innovant In Return a transformé les exploits culinaires de l’intense chef de Jeremy Allen White, Carmen « Carmy » Berzatto, en une interprétation délicieuse du riche récit de l’émission.







Tiré de la série passionnante de FX L’ours, Le jeu en ligne Ours réduit l’intrigue captivante de la série fascinante de FX à son essence la plus savoureuse : conquérir la cuisine. Lancé par In Return, le jeu Web reprend le récit captivant de la série basé à Chicago avec son personnage principal joué par Jeremy Allen White et « le traduit dans l’arène dynamique du jeu Web », déclare le directeur créatif Guus ter Beek.

Le jeu peut sembler être une interprétation légère, et c’est intentionnel. In Return en a fait son objectif dès le départ. « La série a stimulé notre créativité, c’est une célébration de l’art et de la culture culinaires », ajoute le directeur créatif Tayfun Sarier. « En nous concentrant uniquement sur la joie de regarder des séries FX et de cuisiner, nous avons cherché à encapsuler cet esprit, en apportant un matériel culturel aussi riche dans une expérience de jeu amusante et engageante. »

Nul doute que de nombreuses heures seront utilisées à bon escient en jouant Le jeu en ligne Ours à la recherche de la perfection culinaire.

The Bear Season 2 a un 100% parfait sur les tomates pourries

Hulu

Première diffusion à cette époque l’année dernière, L’ours présente au public Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen « Carmy » Berzatto, une chef de cuisine primée de New York, qui quitte le monde de la gastronomie et retourne à Chicago pour diriger la sandwicherie de sa famille, l’Original Beef of Chicagoland. Le brillant jeune chef est malheureusement obligé de rentrer chez lui pour s’occuper de l’entreprise familiale après une mort déchirante dans sa famille, avec la série sur la nourriture, la famille et les inconvénients glissants qui accompagnent les deux.

Débutant plus tôt cette semaine sur Hulu, L’ours la saison deux se concentre à nouveau sur les hauts et les bas alors que Carmy continue de se battre pour transformer à la fois le restaurant qui lui a été laissé par son cher frère décédé et lui-même, avec le maître cuisinier, son protégé Sydney Adamu (Ayo Edebiri) Richard « Richie » Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) et le reste de la famille travaillant dur pour transformer leur simple sandwicherie en un restaurant haut de gamme.

Tout comme son prédécesseur, L’ours a servi un autre cours parfait, avec la deuxième saison maintenant avec une cote «certifié frais» de 100% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. « Alors que Carmy et Co. s’aventurent en dehors de leur bulle familiale dysfonctionnelle Beef, ‘L’ours‘ propose 10 nouveaux épisodes qui sont intenses et regardables de manière fiable, mais encore plus tendres », déclare Kristen Baldwin de Entertainment Weekly, avec Angie Han de THR ajoutant:« Une seconde aide encore plus savoureuse que la première.

Avec Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Matty Matheson et Oliver Platt, avec Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Molly Gordon (La vie de la fête), et Will Poulter (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3) également prêt à rejoindre la mêlée, L’ours la saison deux est maintenant disponible en streaming sur Hulu.