Le jeu vidéo Scott Pilgrim fête ses 10 ans depuis son lancement

Le film de Scott pèlerin n’est pas le seul à célébrer son 10e anniversaire cette année car Il y a 10 ans, le jeu vidéo inspiré de cette série comique est apparu sur nos consoles.

Scott Pilgrim c. Le monde: le jeu est un jeu produit par Ubisoft qui recrée les aventures inspirées de la bande dessinée écrite par Bryan Lee O’Malley, où un garçon doit battre les sept ex-petits amis de son partenaire actuel s’il veut continuer à sortir avec elle.

Ubisoft a réussi à décrire le cadre du jeu comme des jeux vidéo 8 bits, et inspiré par le les battre à partir de ce moment, il a réussi à combiner les deux concepts dans un titre qui a fait place à la franchise dans l’industrie du jeu vidéo.

Rassemblez le groupe

Le jeu permet à jusqu’à quatre joueurs de participer en contrôlant l’un des protagonistes: “Le héros et protagoniste” Scott Pilgrim, “la mystérieuse fille de rêve »Ramona Flowers, “ELe talent musical ”Steven Stills ou“ l’ex-petite amie impolie et mignonne ”Kim Pines.

Au fil du temps, trois autres personnages ont été ajoutés, mais en attendant, vous avez eu ce qu’il fallait pour constituer une équipe de joueurs et prendre le contrôle de l’un de ces protagonistes. Chacun d’eux a un ensemble unique de mouvements qui, à mesure que vous avancez dans le jeu, vous développez naturellement ou achetez des améliorations de compétences.

Toronto en 8 bits

L’un des aspects les plus appréciés de ce jeu était sans aucun doute sa références à la culture pop et aux jeux vidéo des années 90. Non seulement cela semble tout droit sorti de l’ère SNES, mais c’est aussi une recréation du style artistique de la bande dessinée.

Le monde qui offre Scott Pilgrim c. le monde de la carte du jeu, il est lumineux et coloré, avec les menus du jeu et les différentes boutiques qui rappellent les jeux classiques comme Super Mario Bros.et Zelda II: l’aventure de Link.

Un objectif simple mais plein d’action

Malgré le fait qu’il ait des secrets et des boss cachés, le jeu est facile à comprendre et avec un objectif clair. Chacun des sept scénarios est inspiré par l’un des ex-petits amis diaboliques de Ramona Flowers et tous vous attendent à la fin de leur niveau respectif.

Bien sûr, les atteindre n’est pas facile car chaque ennemi qui apparaît au fur et à mesure que chaque niveau progresse apprend vos mouvements et ajoute une difficulté supplémentaire au jeu, donc si taper sur les boutons était votre stratégie principale, il est préférable de procéder prudemment.

Avez-vous déjà joué au jeu vidéo de Scott Pilgrim vs le monde?

