Le jeu vidéo qui a tenté de copier Shingeki no Kyojin et s’est soldé par un échec

Apparemment, les développeurs de ce jeu vidéo ont repris de nombreuses idées de Shingeki no Kyojin et pourtant ils n’ont pas obtenu le succès escompté. Des détails!

© Playstation Europeun ogre

Shingeki no Kyojin a conquis le monde de l’anime avec une intrigue brutale et un monde apocalyptique où des géants monstrueux sont déterminés à se nourrir d’humains et seuls quelques guerriers peuvent les arrêter en utilisant des techniques de combat complexes. Ces hommes courageux bondissent vers la gloire à chaque fois qu’ils affrontent un Titan et sont responsables de la survie de l’espèce. Les développeurs d’un jeu ont trouvé l’inspiration dans cette histoire télévisée qui touche maintenant à sa fin.

Les studios de la galaxie de fer il n’avait pas peur d’utiliser un mécanisme de jeu qui a attiré l’attention du fandom en raison de sa similitude avec la série animée Shingeki no Kyojin. Dans Extinction, de gigantesques ogres sont chargés de terroriser les humains éparpillés sur une immense carte où un brave guerrier avec son épée tranchante doit rendre justice à ces horribles créatures.

Shingeki no Kyojin a été plagié par un jeu vidéo

« Je suis prêt à mourir pour mon peuple car l’humanité doit survivre »dit le héros de cette aventure électronique dans la bande-annonce du jeu vidéo qui a reçu tant de critiques pour sa mécanique ennuyeuse et la ressemblance avec la série animée à succès Shingeki no Kyojin. Certains utilisateurs soulignent dans les commentaires de la bande-annonce qu’ils reconnaissent les similitudes avec l’émission télévisée animée et préfèrent jouer à un jeu de la série de jeux impeccable. Dieu de la guerre, Protagonisée par Kratos.

Caractéristiques de Extinction qui en font une expérience négative pour le joueur : des ennemis qui peuvent être éliminés avec le même combo, un contrôle de caméra fou, des orcs géants pleins de bugs et peu d’alternatives lors du développement des attaques. Bref, un Frapper et manquer de la part de Les studios de la galaxie de fer Cela aurait bien pu être une autre histoire. Pourquoi le dit-on ?

Si vous êtes intéressé par la chasse aux géants dans le monde virtuel, la meilleure option est un titre qui a déjà quelques années mais qui a très bien vieilli : L’ombre du colosse. Une histoire cryptique où l’on suit un héros à cheval et avec son épée qui traverse une terre inconnue à la recherche de gigantesques colosses qu’il doit éliminer avec des mécaniques complexes, des plans réussis et le meilleur gameplay disponible. Play Station il peut offrir. Il y a aussi la saga des jeux officiels de Shingeki no Kyojin!

