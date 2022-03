Le jeu vidéo Open-World Harry Potter obtient la première bande-annonce de gameplay et il semble incroyable

Avalanche Software et Warner Bros. Games viennent de sortir gameplay images du nouveau jeu Harry Potter Héritage de Poudlard, et ça a l’air irréel.

Le 15-minute La bande-annonce est tombée sur les réseaux sociaux et montre tout, des bêtes magiques, des potions artisanales et des sorts anciens, ce qui en fait le moyen idéal pour se lancer dans le sorcier monde.

Alors imaginez que c’est comme Grand Theft Auto mais avec des sorts, des sorcières et des sorciers.

Vous pourrez personnaliser chaque aspect physique de votre personnage, y compris sa voix, son type de corps et son type de baguette.

Vous pourrez explorer différents endroits autour de la légendaire école de sorciers, y compris la forêt interdite et Pré-au-Lard Village.

Le joueur peut assister à des cours pour apprendre une gamme de sujets, y compris des potions, des charmes, Botanique et bêtes magiques.

Ces compétences acquises vous aideront également en dehors de la salle de classe ; par exemple, les potions peuvent préparer différents sorts, et Botanique peut planter une flore magique utilisée de diverses manières au combat.

Devant le gameplay diffusé, Chandler Wood, responsable de la communauté Warner Bros. Games Avalanche, a écrit sur PlayStation.Blog: «Depuis que nous avons révélé pour la première fois Héritage de Poudlardla bande-annonce a été visionnée plus de 28 millions de fois sur la chaîne PlayStation YouTube.

« Nous avons promis de partager davantage cette année, et nous sommes enfin prêts à tenir cette promesse. »

Héritage de Poudlard directeur narratif Moira Aquier a déclaré: « L’attention portée aux détails, la passion et l’amour pour cette marque que l’équipe a est étonnante.

« Les fans de la série sauront que la magie ancienne existe depuis longtemps et que Poudlard lui-même est un bastion de la magie ancienne. Et l’avatar, le joueur, a la capacité de le sentir et éventuellement de le manier ou de le contrôler.