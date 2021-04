Le jeu vidéo mandalorien serait en développement

Selon la rumeur, un jeu vidéo pour Le mandalorien est en préparation. En tant que rumeur non confirmée, il n’y a aucune information sur la date de sortie du jeu ou sur le développeur impliqué dans le projet. Pourtant, les nouvelles ont reçu beaucoup de Guerres des étoiles les fans sont enthousiastes, car les gens ont appelé à un Mando jeu depuis la première saison de l’émission a fait ses débuts sur Disney +.

Cette rumeur particulière provient d’une vidéo de Phil Spencer, qui est connu pour taquiner les sorties de jeux vidéo à venir en plaçant certains objets sur son étagère dans ses appels Zoom. Auparavant, Spencer avait une Xbox Series S sur son étagère des mois avant que la console ne soit officiellement révélée. Faisant référence à une nouvelle vidéo mettant en vedette Spencer, un tweet maintenant supprimé du scooper de nouvelles Nick Baker a souligné ce qui semblait être une figure mandalorienne Funko Pop en arrière-plan.

« Ok. Alors vous remarquerez … il y a un Mandalorien Funko sur l’étagère de Phil », a déclaré Baker dans le tweet.« Oui. Quelqu’un fait un Mandalorien Jeu. Je ne sais pas encore qui. Pardon. »

En l’absence de commentaire officiel de Lucasfilm ou de Disney, il est préférable de traiter cette information comme rien de plus que des rumeurs pour le moment. Après que la nouvelle soit devenue virale, Baker a supprimé le tweet après s’être rendu compte que l’objet de la vidéo n’était pas en fait de Le mandalorien. Dans un tweet de suivi, Baker explique que cela ne signifie pas que ses nouvelles non vérifiées ne sont pas exactes, bien qu’il craigne maintenant de laisser le chat sortir du sac un peu trop tôt.

Ok, donc un peu de whoopsie, « ajouta Baker. » Ouais, il va y avoir un Mando Jeu. Mais euh … ce n’est apparemment pas un Mando Funko. J’aurais peut-être juste dit quelque chose que je n’étais pas censé faire encore. En espérant que je n’ai pas seulement brûlé ma source. J’ai des excuses à faire. «

Développé par Jon Favreau, Le mandalorien première sur Disney + avec un succès instantané en 2019. Sa deuxième saison a également été accueillie très chaleureusement par Guerres des étoiles fans quand il est arrivé l’année dernière, et Disney espère maintenir le train en mouvement avec une troisième saison en préparation. Il existe également de multiples retombées mandaloriennes en développement. Compte tenu de la popularité évidente de la série et de la longue histoire de Guerres des étoiles dans les jeux vidéo, un Mando le jeu est inévitable. Espérons simplement que ces rumeurs sont vraies et que l’arrivée du jeu n’est pas trop loin.

Autre Mandalorien des rumeurs ont circulé ces derniers temps dans les gros titres, ce qui est à prévoir avec peu d’informations officielles à faire. Il a récemment été rapporté que Wookies pourrait apparaître dans la saison 3 de la série, mais on ne sait pas si ce serait Chewbacca ou quelqu’un d’autre de la planète Kashyyyk. Les détails de la troisième saison à venir de l’émission étant toujours sous clé, aucune de ces rumeurs n’a été officiellement confirmée.

Saison 3 de Le mandalorien n’a pas encore de date de première, mais les fans peuvent maintenant regarder les deux premières saisons sur Disney +. La rumeur de Le mandalorien bientôt le sien Guerres des étoiles le jeu vidéo nous vient de Nick Baker sur Twitter.

