Le jeu vidéo «  Je suis Jésus-Christ  » présente des miracles emblématiques et des combats de boss d’exorcisme

Le jeu a été annoncé il y a un an, mais SimulaM a peaufiné le scénario pour amener les événements et les emplacements du Nouveau Testament à un nouveau public.

De son baptême à sa résurrection, l’histoire durera environ 10 heures et permettra aux joueurs de « réaliser plus de 30 miracles emblématiques, de l’alimentation des 5000 lépreux à la guérison des lépreux à l’apaisement de la mer et à la vue des aveugles ».

En plus de restaurer la santé de ceux qui sont affligés et de promettre la paix au monde, Jésus a mené de nombreux exorcismes, und Je suis Jésus-Christ les inclura comme batailles de mini-boss.

Par exemple, le joueur peut libérer une colombe dans le ciel, et la créature volera vers la quête suivante. Lorsque vous soignez une personne malade, le joueur peut diriger les «molécules sacrées» vers l’infection et les empiler pour une plus grande puissance. Les combats de boss utiliseront les pouvoirs élémentaires de Jésus (feu, eau, vent et sol) pour vaincre la force néfaste qui se cache dans son troupeau.