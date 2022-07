Le jeu vidéo Grounded sera adapté en série animée

Fondé, le jeu vidéo Xbox initialement sorti en 2020, se développe en tant que série animée. Le jeu, qui s’inspire de Chérie, j’ai réduit les enfants comme une histoire sur des jeunes ratatinés qui se frayent un chemin à travers des insectes et d’autres dangers dans l’herbe, sera adapté pour la télévision par Star Wars : Guerre des clones l’écrivain Brent Friedman. Par date limite, la série télévisée, qui n’a pas encore de réseau ou de maison de diffusion en continu, se déroulera dans le même monde que le jeu tout en suivant de la même manière quatre enfants qui ont été « condamnés ».

La série est adaptée par Obsidian Entertainment et Xbox en association avec Waterproof Studios/SC PRoductions, Kinetic Media et Bardel Entertainment. Ce n’est pas non plus la première adaptation de jeu vidéo avec la participation de Friedman, car il est également attaché à une série Earthworm Jim avec Brien Goodrich (Halo) sur le point de réaliser. Vous pouvez lire une ligne de connexion pour le Fondé série ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Quatre amis, qui l’été avant le lycée, planifient de « grandes choses » pour élever leur statut social, mais leurs plans sont bouleversés lorsqu’ils tombent sur une technologie de plus en plus réduite qui les fait grandir de deux pouces. Maintenant, les quatre amis rétrécis doivent apprendre à survivre dans une arrière-cour imposante qui est une jungle pleine d’énormes prédateurs et cachant une vaste conspiration d’entreprise menaçant toute leur ville.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de plonger dans l’univers fantaisiste de Fondé« , a déclaré Tina Chow, PDG de Bardel Entertainment., dans un communiqué. « Ce partenariat sera celui d’une grande collaboration, prolongeant un voyage déjà merveilleux d’exploration et d’aventure. »

Carl Whiteside, MD, WP/SC Productions, a ajouté : « L’équipe d’Obsidian a créé un monde incroyable qui a déjà attiré l’attention de la communauté des joueurs. Nous sommes ravis de travailler avec nos incroyables partenaires pour donner vie à l’histoire dans un série animée. »

Grounded devient le dernier jeu vidéo à être adapté

Studios de jeux Xbox

Il n’est pas surprenant de voir de nouvelles adaptations de jeux vidéo annoncées. L’immense succès de films comme Sonic l’hérisson et sa suite, ainsi que Halo séries sur Paramount +, ont inauguré davantage d’adaptations de jeux vidéo qui sont actuellement en développement. Certaines des autres adaptations en cours incluent Le dernier d’entre nous chez HBO et Metal tordu au paon.





La version jeu vidéo de Fondé continue de rester populaire. Depuis cette année, plus de 10 millions de joueurs ont consulté le jeu, qui a également été nominé pour l’innovation dans l’accessibilité aux Game Awards en 2020. Il a été initialement publié sur Microsoft Windows et Xbox One via un accès anticipé en 2020, mais il est prévu pour une large diffusion en septembre. Dans le jeu, les joueurs doivent trouver de la nourriture et de l’eau pour survivre après avoir été rétrécis et se retrouver dans une arrière-cour. Pendant tout ce temps, ils seront confrontés à des araignées, des abeilles, des acariens, des coccinelles et d’autres créatures diverses qui servent à des fins différentes, et certaines sont plus amicales que d’autres.

Fondé n’a pas encore de maison annoncée ni de date de première fixée pour le moment.