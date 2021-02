Le jeu vidéo « Demon Slayer » confirmé pour PS5 et Xbox Series X / S

Le jeu vidéo « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan » devrait sortir PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4 et PC suivez l’histoire de l’adaptation anime et en même temps inclure le mode multijoueur 2v2 en ligne et hors ligne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: 343 Industries tease « une nouvelle façon et un nouvel endroit pour jouer à Halo »

En plus des autres plateformes, le jeu vidéo a également révélé une nouvelle œuvre d’art clé et diverses captures d’écran. Les captures d’écran, que vous pouvez voir ci-dessous, présentent divers personnages emblématiques de l’adaptation d’anime tels que Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke.

Comme mentionné précédemment, « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan » sera lancé en Japon pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC au Japon cette année. Il est développé par CyberConnect2, développeur de « Dragon Ball Z: Kakarot » entre autres titres.

!ー ド に 加 え, ア ニ メ に 登場 す る キ ャ ラ か ら 自由 に 2 名 ず つ 選 ん で 戦 う バ ー サ ス モ ー ド が 搭載! シ ン プ ル 操作 で 爽快感 の あ るプ レ イ し 、 最強 の 鬼 狩 り を 目 指 せ!# ヒ ノ カ ミ 血 風 譚 # 鬼 滅 の 刃 pic.twitter.com/seuyQRBKit – 庭 庭 ゲ ー ム 「鬼 滅 の 刃 ヒ ノ カ ミ 血 風 譚」 【公式】 (@kimetsuHINOKAMI)

8 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande-annonce « Fast & Furious 9 » révèle un retour possible

En termes générales, «Kakarot» il a été assez bien accueilli. Aniplex publiera le jeu avec Ufotable Oui Shueisha en tant que producteurs. S’il atteint l’ouest, c’est presque une garantie que le jeu sera localisé avec un autre nom et il aura un éditeur différent ici.