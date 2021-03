Le jeu vidéo de Dj Coccoluto pour PlayStation 2

La nouvelle de la mort de Claudio Coccoluto, célèbre DJ de calibre international. Il est décédé chez lui à Cassino à l’âge de 59 ans. Le monde de la musique et du divertissement s’est réuni à la mémoire de l’une des personnalités les plus réussies de la musique électronique, en particulier entre les années 90 et le début des années 2000. Beaucoup louent ses qualités créatives, qui ne concernent pas seulement la création de pièces musicales, mais aussi des activités parallèles, comme l’écriture du livre «Io, Dj», la participation à des programmes télévisés et l’ouverture de clubs désormais emblématiques, comme Goa à Rome. Cependant, pour rendre hommage à la polyvalence de l’artiste, on ne parle souvent pas du jeu vidéo DJ: Decks et FX, sorti en 2004 pour la PlayStation 2.

C’est un titre qui simule un ensemble complet de cymbales et de fonctions associées pour mélanger environ 70 hits de l’époque. Dj Coccoluto avait le rôle de témoignage pour la version italienne du titre développé par Relentless Software. Il existe en fait une édition spéciale, appelée Édition câline, contenant dans le catalogue une dizaine de chansons réalisées par le maître de l’électronique. DJ: Decks & FX demande une certaine dextérité, compte tenu de sa nature de simulation, mais il a représenté pour de nombreux fans de l’art du mixage une chance d’explorer le terrain et de maîtriser avant d’acheter une vraie console.

Ce type de jeu vidéo a encore un certain succès aujourd’hui. L’exposant le plus récent est Fuser, un titre sorti en novembre dernier sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Contrairement à DJ: Decks & FX, qui renforce le sens du réalisme par l’esthétique, Fuser utilise un style plus cartoon et coloré pour se présenter de manière plus accessible au public, mais le défi reste exigeant. En fait, les deux titres nécessitent un certain attention aux sons et aux bons rythmes. Aspects qui ont caractérisé la carrière réussie de Dj Coccoluto.

