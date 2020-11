le jeu vidéo comme une œuvre d’art totale

Les jeux vidéo sont-ils l’expérience complète dont rêvait Wagner?

Les dernières années du XVIIIe siècle ont marqué la naissance du romantisme, un mouvement culturel qui signifiait une rupture avec les modèles classiques et se tenait comme une force directement opposée aux idéaux du néoclassicisme et des Lumières; Face à l’ordre, à la rectitude et à la pertinence de la connaissance et de la raison, le romantisme confère la prééminence aux sentiments; Face à une intention de «contrôler» la nature, et à sa conception comme une entité qui varie brusquement, le romantique l’a comprise comme un être incessant. Dans cette manière de concevoir la nature s’insère la récupération du principe aristotélicien Natura non facit saltus, la nature ne procède pas par sauts, ce qui exprime l’idée que la nature s’étend continuellement, c’est-à-dire qu’elle est une seule chose. Comme l’a postulé le philosophe Friedrich Schlegel dans son travail Conversation sur la poésie (1800), « […] Bien que les racines soient cachées à la vue, les fleurs et les branches de la plante ressortent d’une beauté incroyable depuis la nuit de l’Antiquité». C’est précisément de cette conception de la nature comme harmonie de toutes ses facettes qu’est né le terme œuvre d’art totale, qui parie sur la coexistence de tous les arts ensemble, en harmonie et en continu.

Le mot Gesamtkunstwerk (littéralement traduisible en œuvre d’art totale ou complète), dont le tirage est attribué au compositeur, chef d’orchestre et dramaturge allemand Richard Wagner (1813-1883), Il était ainsi utilisé pour désigner une œuvre d’art dans laquelle tous les langages artistiques convergeaient: musique, danse, peinture, poésie, architecture, sculpture … Bien que cette projection artistique ne soit pas considérée comme une idée originale par Wagner, elle est considérée comme la première à lui donner un nom et à la poursuivre comme un idéal, retraçant un fil conducteur aux tragédies grecques antiques, où la musique était déjà présente à travers les interventions du chœur et des coriphees dans les défilés et la stase, de même que l’architecture à travers ses théâtres imposants, appliquant tout ce savoir dans la forme théâtrale wagerienne par excellence: l’opéra. Bien que la chose habituelle dans les spectacles de ce type soit que la musique ait le rôle principal, Wagner a accordé la même attention à d’autres aspects tels que les décors, les costumes et l’éclairage; Contrairement à ce que l’on attendait d’un compositeur de l’époque, il ne se limita pas à la composition musicale, mais assuma également la tâche de préparer le livret de direction. Cependant, au fil du temps, Wagner a progressivement donné un rôle de plus en plus important à la musique, peut-être pas parce qu’il a abandonné cet idéal du spectacle total, mais parce que peut-être, du moins en son temps, cela semblait inaccessible.

Des vents de changement ont balayé la société depuis ces années, qui ont apporté avec eux de nouveaux langages artistiques et de grands événements tels que l’avancée imparable et implacable. technologique. Déjà aujourd’hui, il a été largement théorisé si l’un de ces arts néonatals a des qualités suffisantes pour aspirer à revendiquer le titre d’oeuvre d’art totale. Le cinéma, qu’il s’agisse d’animation ou d’image réelle, et d’autres formes d’arts audiovisuels, comme les vidéoclips, ont généralement été ceux qui ont été le plus répétés parmi les théoriciens, en raison de leur tendance à intégrer plusieurs ou tous les arts, à la fois des classiques comme la peinture ou la danse et des nouveautés, comme la photographie, dans leurs productions. Cependant, malgré cela, les arts audiovisuels souffrent d’un aspect qui, bien que non directement lié à la définition du concept d’oeuvre d’art totale, lui est intrinsèquement lié: l’importance de l’ici et maintenant. Si l’on compare cela avec les années d’évolution derrière le cinéma, la vérité est que le parcours de l’industrie du jeu vidéo pourrait presque être décrit comme risible. Cependant, sa manière d’atteindre le spectateur / joueur et d’établir un lien avec lui trace une ligne beaucoup plus directe entre le théâtre, et donc aussi l’opéra de Wagner, que celle entre le genre cinématographique et le genre théâtral, sans oublier que ceux-ci sont déjà étroitement liés.

Ainsi, la valeur de l’ici et maintenant est aussi précieuse dans le jeu vidéo que dans le théâtre; Tout comme une part importante de l’essence et de la magie du théâtre réside dans la certitude que chaque représentation est unique, différente de toute autre, même s’il s’agit de la même pièce répétée ad nauseam, il en va de même pour une grande partie de l’essence. du jeu vidéo réside dans cette même certitude que l’expérience de chaque joueur est unique dans sa juste mesure, même s’il s’agit du même titre. L’ambiance qui se crée en fonction de la réceptivité du public, les nerfs qui jouent un tour à un acteur, ou une actrice qui brille surtout dans un rôle, sont équivalents à un mécanicien qui piège le joueur, à une mauvaise orientation qui cela conduit à choisir le mauvais chemin et à la satisfaction de se sentir particulièrement habile aux commandes d’un personnage; Ce sont ces moments qui placent le théâtre dans une position inaccessible pour le cinéma, mais qui est accessible pour le jeu vidéo. Ce qui est certain, c’est que le jeu vidéo n’a jusqu’à présent pas réussi à inclure tous les arts, parce que la poésie ou la danse, sauf quelques exceptions comme le titre Lié (Plastic Studios, 2016), qui intègre la danse dans le moveet de son protagoniste, réalisant une belle esthétique mais une mauvaise harmonie avec le gameplay et le reste du monde, ils ont à peine trouvé une niche dans les jeux vidéo et il y a peu d’occasions où nous avons pu les voir intégrés dans certains travaux du médium. Malgré cela, et comme mentionné, le jeu vidéo a la capacité d’offrir au joueur cette expérience intime, unique dans le temps; quelque chose qui n’est pas tout à fait intrinsèque à l’art, mais qui lui confère néanmoins une magie qui ne peut être évoquée d’aucune autre manière. D’autre part, en plus, avec la ressource de plus en plus exploitée de la capture de mouvement, qui permet à de vrais acteurs de jouer des personnages de jeux vidéo, l’incorporation de la danse est un exploit qui est à portée de main, au milieu pour avoir les moyens de combler leurs carences.

De même, si l’on prête attention à la considération de Wagner selon laquelle la forme artistique la plus proche de ce qu’il conçoit comme un jeu total est la tragédie grecque, le parallélisme évident qui existe entre les voyages des protagonistes des jeux vidéo tels que Dieu de la guerre (Santa Monica Studio, 2005) ou NieR: Automates (Square-Enix, 2017), par exemple, et les aventures de héros tragiques, pouvant repérer dans leurs histoires pathétique, la anagnorisis et la metabolé, ainsi qu’identifier sa lutte contre les êtres ou entités divines et contre son propre destin. Il ne faut pas non plus oublier qu’il existe divers titres et séries de jeux vidéo qui transmettent leur message au joueur non seulement à travers différentes langues au sein de l’œuvre elle-même, mais aussi en utilisant un récit transversal. qui se perche dans différents médias (romans, bandes dessinées, audio-drames que l’on pourrait assimiler à l’audio-théâtre …), les utilisant comme des outils pour donner de plus en plus de coups de pinceau dans le dessin de son univers complexe, en gardant toujours le jeu vidéo comme sa pierre angulaire.

Malgré tout ce qui précède, oser affirmer que le jeu vidéo est l’œuvre d’art totale est quelque chose d’audace; Comme l’a affirmé l’artiste et historien Harald Szeemann, l’œuvre d’art totale ou parfaite n’existe pas, mais il n’y a que la tendance et le dessin pour la faire. Bien que, comme discuté tout au long du texte, il soit possible de localiser la présence de la grande majorité des langages artistiques dans le jeu vidéo, et généralement, avec une exécution impeccable sans titre, ces éléments réalisent cette harmonie parfaite que Wagner voulait, et que peut-être l’incapacité de l’atteindre était ce qui l’a éloigné de son propre fantasme; un handicap qui a persisté jusqu’à ce jour. Ce que nous pouvons oser dire, oui, c’est que Le jeu vidéo est le support qui se rapproche le plus de l’idée d’une œuvre d’art totale et c’est aussi celui qui a le plus de ressources devenir le rêve de Richard Wagner.