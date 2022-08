Le jeu vidéo Breaking Bad inspiré du GTA arrive-t-il ?

in

AMC

Vince Gilligan a évoqué la possibilité d’adapter son histoire populaire mettant en vedette Bryan Cranston et Aaron Paul pour le marché des joueurs.

©IMDBLa série a été diffusée entre 2008 et 2013.

Les histoires qui composent les grands jeux vidéo sont souvent matière à films et séries, et vice versa. Tout comme cette année nous avons eu la première de Inexploré avec Tom Holland dans la peau de nathan drakenous avons également vu l’adaptation de choses étranges sous forme de jeu vidéo Netflix ou l’infinité de versions qui existent de Extraterrestre pour différentes consoles, pour ne citer que quelques-uns des cas les plus connus.

Il semble que Breaking Bad C’est plus que tentant d’avoir son propre jeu vidéo et c’est ce dont parlait le créateur de l’univers de cette production, Vince Gilligan. dans un podcast À l’intérieur du Gilliversle producteur a souligné qu’à plus d’une occasion, il avait échappé à la possibilité que Breaking Bad J’avais son jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c’est que ce serait un jeu qui aurait des liens directs avec le Grand Theft Autoconnu sous son acronyme GTA.

« Je ne joue pas habituellement aux jeux vidéo, mais comment pourrais-je ne pas connaître le Grand Theft Auto. Je me souviens avoir dit aux deux messieurs qui avaient initialement dit oui à Breaking Bad: ‘Qui a le droit de Grand Theft Auto? Vous ne pouvez pas l’avoir en module ? Peut-il y en avoir un comme Breaking Bad?’”il a pointé Vince Gilligan. En ce sens, le réalisateur a souligné que « a toujours du sens » pour lui de le faire bien qu’ils n’aient jamais pu avoir plus qu’une conversation.

En fait, il a révélé qu’il y avait eu plusieurs tentatives pour développer des jeux vidéo de Breaking Badavec une adaptation en réalité virtuelle pour Play Station et un jeu vidéo qui était disponible pour les téléphones portables pendant un certain temps. Le développeur a expliqué qu’il n’était pas intéressé par la création d’un jeu vidéo simplement parce qu’il était associé à la série, puis a laissé entendre qu’il semble peu probable qu’il soit considéré comme une réalité possible : « Nous n’avons pas assez de puissance pour le faire fonctionner. Je ne perdrais pas mon souffle à attendre un jeu vidéo. ».

+Le jeu vidéo Breaking Bad qui n’a pas duré longtemps

comme tu l’as confirmé Vince Gilligan, son équipe était à l’origine d’un jeu vidéo développé pour les téléphones portables mais qui a duré très peu de temps. Il s’appellait Breaking Bad : Éléments criminelsoù les joueurs devaient avancer dans une histoire dans laquelle peu à peu ils devenaient des leaders du trafic de drogue et développaient leur propre empire dans le meilleur style de Walter White sous le pseudonyme de Heisenberg. Le lancement a eu lieu à la mi-2020, en septembre de la même année, mais en moins de douze mois, il a fini par être supprimé.

