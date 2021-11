Le jeu Take-Two Scraps Hangar 13 annule 53 millions de dollars

Un nouveau projet du développeur Mafia Hangar 13 a été abandonné par Take-Two, l’organisation ayant annulé 53 millions de dollars en conséquence. La version, nom de code Volt, est en production depuis 2017, selon Bloomberg, et a apparemment subi « plusieurs itérations depuis sa conception ».

Selon des sources « familières avec la décision », comme le rapporte le toujours fiable Jason Schreier, la « version actuelle [of the game] a lutté en raison des redémarrages, des problèmes technologiques et des défis causés par COVID-19 ». Apparemment le titre a été facturé comme « Cthulhu rencontre Saints Row », et mettait en vedette des super-héros dans un « jeu en ligne ».

Malheureusement pour l’équipe du Hangar 13, les dirigeants de Take-Two et du label d’édition 2K Games n’ont pas vu l’intérêt de terminer le projet, surtout compte tenu du temps de développement nécessaire pour le terminer. Les employés du studio rencontreront les patrons plus tard dans la journée pour savoir quelle est la prochaine étape pour l’équipe – j’espère qu’il n’y aura pas de licenciements.