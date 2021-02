Le jeu Star Wars d’Ubisoft en est encore à ses tout débuts – qui le développe?

Nous avons récemment signalé qu’à l’avenir plus seulement EA Les jeux deviendront la franchise «Star Wars», même s’ils doivent continuer à jouer un rôle majeur. Disney confie désormais à d’autres éditeurs la production de jeux vidéo sous le Bannière Lucasfilm Games, ce qui a notamment conduit au rapport qu’Ubisoft était un véritable Guerres des étoiles Avec « Un fond de monde ouvert et axé sur l’histoire » créé.

Divertissement massifqui sont déjà à travers des jeux comme La division se sont fait un nom, ont commencé à travailler sur un jeu SW complètement inconnu.

Jeu Star Wars d’Ubisoft loin, très loin

Maintenant, les fans avaient espéré qu’ils seraient la prochaine fois un aperçu de ce qu’Ubisoft a désigné, « Aventures révolutionnaires de Star Wars » pourrait obtenir. Mais tellement à l’avance: il y en aura un autre prendre un certain tempsjusqu’à ce qu’il y ait quelque chose à voir ici, sans parler de quelque chose sur lequel jouer. Parce que le jeu est toujours dans le « Phase de développement très précoce ».

Le PDG Yves Guillemot l’a maintenant pendant une Conférence investisseurs approuvé. En conséquence, il n’y aura pas de publication dans un proche avenir.

Il n’a donc pas encore été en mesure de donner une indication précise de la date de sortie, que les personnes présentes à la conférence ont mis en doute. C’était même si tôt que c’était pas même une fenêtre de sortie pourrait donner. Guillemot dit:

«Nous pouvons dire que nous en sommes aux premiers stades de développement avec le jeu Star Wars. Les fans doivent donc être patients un peu plus longtemps. «

Cela s’applique également aux informations sur la prochaine épopée de science-fiction. Nous prévoyons qu’il faudra quelques années avant qu’il y ait des informations solides ou une publication ici. À mon avis, cela pourrait durer environ 3 ans au mieux. D’ici 2023 nous devons attendre ici de toute façon, car alors seulement l’accord exclusif EA expire. Je pense qu’une sortie en 2024 est très probable.

Producteur sur l’approche et l’idée derrière le jeu Star Wars

Qui produit réellement le jeu Star Wars chez Ubisoft? Dans le même temps, le directeur créatif Julian Gerighty de Massive Entertainment dit qu’il est un vrai fan de «Star Wars» et que le Personnages, planètes et vaisseaux spatiaux est passé dans son sang au cours de sa vie. Cela signifie donc que le jeu est produit par des fans de longue date, un peu comme la première vraie série de films The Mandalorian – qui est connu pour avoir été un réel succès.

« Nous voulons développer quelque chose de complètement indépendant par rapport à nos travaux antérieurs, tout en élevant la barre pour l’industrie. »

L’accent est mis sur «l’histoire captivante», qui est équipée d’une «variété de personnages avec lesquels les joueurs peuvent s’identifier et se connecter».

Vous voulez donc prendre ce que nous savons déjà de l’univers SW et l’emporter avec vous personnages et histoires uniques et nouveaux (!) relier. Une approche prometteuse et bienvenue. Et Respawn Entertainment a déjà prouvé que cela peut fonctionner Star Wars Jedi: Ordre déchu.

En attendant, il se pourrait même que nous ayons au moins une contrepartie aventure de EA et réapparaître peut s’attendre. Car Star Wars Jedi: Fallen Order 2 pourraient être annoncés et présentés dans un avenir prévisible. Ils ont déjà divulgué qu’ils travaillaient probablement sur un successeur: