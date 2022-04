Le jeu Star Wars d’Amy Hennig arrive ! La légende inexplorée a une autre chance

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que la légende du jeu vidéo Amy Henning et leur nouveau studio de développement Skydance Nouveaux Médias à un Travail de jeu Marvel.

Vous connaissez certainement Amy Hennig, même si le nom ne vous dit pas grand-chose en soi. Elle a d’abord été auteur trois jeux Uncharted co-écrit et a même agi en tant que directeur créatif. Les joueurs plus âgés parmi vous les connaissent également depuis le légendaire L’héritage de Kain : Soul Reaver – quel jeu à l’époque !

Dans le passé, elle a également participé à la Jeu « Star Wars » Projet RagTag aidé. Cependant, au grand dam des fans, le projet a été complètement abandonné. Un jeu de Jeux viscéraux avec Amy Hennig à bord aurait certainement été la garantie d’un bon scénario. Et sur le plan technique, les créateurs de « Dead Space » se sont taillé une place durable dans le cœur de beaucoup. Dommage alors.

Amy Hennig a une autre chance !

Mais. Et c’est un gros MAIS ! Au moins, c’est maintenant pour Amy Hennig dans un deuxième tour « Star Wars ». Parce que Lucasfilm Games, Disney et Hennig lui-même (pardonnez mon jeu de mots) annoncent maintenant qu’eux et Skydance New Media un nouveau jeu Star Wars travail.

En partenariat avec Skydance New Media, Lucasfilm Games aura l’opportunité de puiser dans le génie créatif d’Amy Hennig.

Comment se passe le jeu Star Wars de Skydance New Media ? Maintenant, nous nous demandons, quel genre de jeu est-ce? Ce sera un jeu d’action-aventure axé sur la narration. Ce sera donc une action-aventure centrée sur une histoire forte. On parle aussi d’un Aventure d’action cinématographique.

Et c’est ça une histoire originale dans l’univers Star Wars !

« Je suis ravi de collaborer à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans la galaxie que j’aime ! » – Amy Hennig, présidente de Skydance New Media.

Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, explique la coopération renouvelée :

« Leur vision de la création de divertissements interactifs narratifs et engageants rend cette collaboration très excitante. Nous travaillons dur avec leur équipe de développeurs expérimentés et talentueux et nous sommes impatients de partager davantage avec les fans de Star Wars le moment venu. »

Qu’est-ce que Skydance Nouveaux Médias ?

Skydance New Media est devenu 2019 fondée dans le but de développer des expériences interactives fidèles et riches pour les plateformes de jeux traditionnelles.

Depuis l’établissement sont dans ce studio de nombreux artistes du industrie du jeu vidéo réunis. Certains d’entre eux s’appuient sur des décennies d’expérience AAA et sont formés au genre action-aventure.

La société dispose également d’une équipe diversifiée de consultants créatifs qui s’appuient sur une expertise dans le cinéma, la télévision, la bande dessinée et, bien sûr, les jeux vidéo. La meilleure prémisse pour un jeu Star Wars ? Qu’est-ce que vous voulez dire ?