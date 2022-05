Le jeu Squid n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu Netflix

C’était en 2021 quand »Le jeu du calmar » est devenu un énorme succès pour Netflix, avec des fans du monde entier appréciant l’histoire des jeux de la mort, gardant le spectacle dans le Top 1 sur la plateforme pendant plusieurs semaines. Cependant, même si beaucoup penseraient qu’il s’agit d’un succès moderne Hwang Dong-hyukcréateur de la série, a révélé dans des interviews qu’il avait initialement écrit « The Squid Game » il y a dix ans, sans qu’aucune société de production ne veuille adapter son histoire jusqu’à ce que Netflix décide de donner son feu vert au projet.

Maintenant, Hwang a commenté que Netflix avait été son dernier espoir de réaliser » The Squid Game », car s’ils n’avaient pas accepté son projet, il déciderait de mettre de côté son intention de porter son histoire dans une série ou un film, et transformer »The Squid Game » en une série de bandes dessinées en ligne. « C’était en 2018 quand je pensais transformer ‘Squid Game’ en une série webtoon, considérant qu’il était peut-être préférable de le sortir dans ce format, et si les gens l’aimaient, nous pourrions déplacer son histoire vers une production en direct. Dong-hyuk a déclaré dans une interview.

Un webtoon est une bande dessinée numérique conçue pour être lue sur des ordinateurs ou des smartphones, un support né à l’origine en Corée du Sud et dont le principal distributeur est la page Webtoon.

Cela pourrait aussi vous intéresser : découvrez quand Marianne, la série d’horreur de Netflix, a été créée







« C’était aussi en 2018 que j’ai relu ‘The Squid Game’ après 10 ans parce que je pensais le sortir en format BD », a poursuivi le créateur de la série. » Pendant ce temps, Netflix démarrait ses activités en Corée, et les services de streaming devenaient trop populaires. Montrer cette histoire à un public mondial, cela pourrait être un bon pari, et j’ai pensé que peut-être, juste peut-être, Netflix pourrait être une bonne maison pour ‘Squid Game »

À sa sortie le 17 septembre 2021 avec une saison de 9 épisodes, la série est devenue un énorme succès, prenant le titre de la série originale Netflix la plus regardée de tous les temps. Au cours de ses quatre premières semaines seulement, »The Squid Game » a accumulé plus de 1,65 milliard d’heures de visionnage sur la plateforme, étant vu par plus de 142 millions d’utilisateurs différents à travers le monde.

Vous pourriez également être intéressé par : Clark, la série Netflix avec Bill Skarsgard : de quoi s’agit-il et quand est-elle diffusée

« The Squid Game » suit un groupe de personnes qui s’impliquent dans un jeu mystérieux qui place leurs tests dans des jeux pour enfants populaires en Corée, réalisant que s’ils échouent à l’un d’entre eux, cela entraînera leur mort. . La saison 1 de la série est entièrement disponible sur Netflix et une deuxième saison est déjà prévue pour 2024.