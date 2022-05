Le jeu Squid aura une satire de son créateur

in

Netflix

Le jeu Squid aura sa propre satire qui se concentrera sur la publicité, de manière comique, de l’explosion mondiale que l’émission Netflix a eue.

© GettyHwang Dong-hyuk

Le jeu du calmar Ce fut l’un des grands événements télévisuels de l’année dernière et un véritable succès pour la populaire plateforme de streaming, Netflix. La série a montré comment un groupe de personnes a participé à une série de jeux pour enfants qui se sont terminés par la mort des joueurs perdants, tandis que le prix pour être la dernière personne debout a continué de croître de façon exponentielle, au fur et à mesure que les tests réussissaient.

Le créateur de ce phénomène, Hwang Dong-hyuktravaille déjà sur la deuxième saison de Le jeu du calmar qui proposera de nouveaux jeux incroyables en plus de sortir sur le Streaming Giant en 2023 ou 2024. Le premier lot d’épisodes s’est terminé avec Seong Gi-hung survivant à cette rencontre meurtrière remportant ainsi le prix final. Plus de 100 millions de foyers ont apprécié le spectacle !

Un programme basé sur The Squid Game

Le cerveau derrière Le jeu du calmar je parle avec date limite et a confirmé qu’en plus de travailler sur la prochaine saison de l’émission, il développe également une satire de la série intitulée Le meilleur spectacle de la planète. Bien qu’il n’y ait pas eu plus de détails sur ce que serait une nouvelle collaboration avec NetflixDong-hyuk a déclaré que le projet en était à ses débuts.

On ne sait pas encore quel sera l’argument derrière Le meilleur spectacle de la planète ou qui seront les acteurs en charge des personnages de cette nouvelle série, cependant, le showrunner a été précédemment félicité pour son messages sociaux et il semble que cette tendance va se poursuivre avec sa nouvelle création qui cette fois touchera de près tous ceux qui ont été piégés par le thème de Le jeu du calmar.

On ne sait pas quand il sortira Le meilleur spectacle de la planèted’autant plus que les efforts de Dong-hyuk se concentrent actuellement sur la deuxième saison de Le jeu du calmarmais c’est bon signe de voir que l’univers de cet événement va continuer à grandir, même s’il est difficile de dire aujourd’hui si ces nouveaux programmes télévisés auront le même succès que l’histoire originale de Seong Gi-hung.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂