Le jeu «  Spaceslingers  » utilise des trous noirs et des trous de ver pour les livraisons de fusées

Un nouveau jeu spatial utilisant une physique réaliste lancé le mois dernier sur Steam.

Le jeu « Spaceslingers », du développeur solo RefresherTowel, utilise des objets cosmiques comme des trous noirs et des trous de ver (théoriques) pour vous permettre d’explorer l’espace interstellaire, en utilisant un peu plus que votre intelligence et la puissance de la gravité. Vous aurez certainement besoin de vos compétences et d’une utilisation experte de la physique pour les livraisons à temps pour votre employeur exigeant, appelé Spamazon.

La bande-annonce de Spaceslingers sur YouTube montre une fusée volant à la manière d’un flipper le long de ses chemins de livraison, frappant contre des astéroïdes et tournant autour de l’intense gravité du trou noir. «Affrontez le pire que la galaxie a à offrir et livrez ces foutus colis!» la bande-annonce exhorte les joueurs.

Évitez les trous noirs et les trous de ver pour effectuer vos livraisons cosmiques dans le nouveau jeu Spaceslingers. (Crédit d’image: RefresherTowel)

Les fans de l’espace penseront probablement à d’autres jeux plus connus qui utilisent une physique réaliste tout en décrivant des vols spatiaux. À l’instar du « Kerbal Space Program » de Private Division, « Spaceslingers » insiste sur la physique authentique pour déplacer les vaisseaux spatiaux dans l’espace. Et comme « Angry Birds Space » de Rovio Entertainment, « Spaceslingers » vous fait propulser un objet (pas un oiseau cette fois, mais une fusée) d’un endroit à un autre en utilisant des éléments tels que des aides gravitationnelles.

« Spaceslingers est un trajet interstellaire de flexion spatio-temporelle nécessitant une utilisation prudente de la gravité et de la dilatation du temps pour naviguer à travers les dangers interstellaires et atterrir sur une planète cible, délivrant votre charge utile le plus rapidement possible », a déclaré RefresherTowel dans un communiqué.

« Vous contrôlez la direction et la puissance du lancement de votre vaisseau, puis laissez la gravité faire le reste », a ajouté la société. « En survolant des objets déformés dans l’espace-temps, le temps que vous ressentez ralentit, vous permettant de dominer les classements. »

Le jeu est maintenant disponible sur Steam.

