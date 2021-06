Le jeu PS5 abandonné prouve maintenant que ses studios d’externalisation existent

Pensiez-vous vraiment que vous pourriez passer encore 24 heures sans une mise à jour sur la situation des Abandonnés ? Bien sûr que non! Après la révélation d’hier, où le leader de Blue Box Game Studios, Hasan Kahraman, a prouvé qu’il existait vraiment devant la caméra, l’un des nombreux studios d’externalisation du jeu voudrait maintenant également confirmer qu’il s’agit bien d’une chose réelle. le le compte Twitter officiel du titre a partagé une nouvelle vidéo mettant en vedette le chef de Nuare Studio, une équipe d’externalisation qui crée principalement de l’art pour certains des plus grands jeux de l’industrie.

La vidéo dit : « Récemment, Hasan nous a demandé de filmer une courte vidéo d’introduction sur Nuare pour expliquer notre rôle et comment nous sommes impliqués dans le projet. Nous sommes tous de vraies personnes avec des noms qui travaillent dur pour vous offrir la meilleure expérience possible, alors nous y sommes. Allons-y. Nuare est une entreprise de plus de 70 professionnels de l’industrie du jeu qui travaillent dur sur différents titres AAA ainsi que de grandes entreprises, dont vous pouvez trouver une partie sur notre site Web. Et notre objectif en tant qu’entreprise est de créer les meilleurs atouts artistiques possibles pour nos partenaires. »

Un message de NUARE (studio d’externalisation) pic.twitter.com/RXMMYFaYGG– BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 23 juin 2021

Un simple coup d’œil sur le site Web de l’entreprise révèle de nombreux titres énormes pour lesquels Nuare Studio a fourni des actifs artistiques. En termes de titres PlayStation, il comprend The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man et Days Gone. Les autres grands matchs auxquels l’équipe a contribué sont Halo infini, Marvel’s Avengers et Fortnite. Oui, Nuare Studio n’est certainement pas en reste.

Au fur et à mesure que de plus en plus de preuves sont partagées, il semble que le nombre de fans qui croient encore que Hideo Kojima est impliqué d’une manière ou d’une autre continue de baisser. Tu ne crois toujours pas qu’il est derrière tout ça, n’est-ce pas ? Droite?