Le jeu PS Plus rumeur Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown annoncé comme une exclusivité PS4

Après des semaines de rumeurs et de taquineries, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown a été officiellement annoncé. C’est un remaster amélioré de Virtua Fighter 5: Final Showdown – un combattant 3D de crack qui est sorti sur PlayStation 3 en 2012. C’était à peu près la dernière fois que la série de SEGA avait une pertinence, donc c’est génial de la voir revenir.

Ultimate Showdown est une exclusivité PS4 et ne sera disponible que sur le PlayStation Store. De plus, la rumeur dit qu’il s’agirait d’un titre PlayStation Plus pour juin 2021. Étant donné que la date de sortie d’Ultimate Showdown a été révélée – le 1er juin – nous parions sur la légitimité de la fuite PS Plus, car c’est également à ce moment que les jeux Plus seront goutte.

Êtes-vous un fan de Virtua Fighter? Êtes-vous heureux de voir la série faire son grand retour? Ne déposez pas de combo dans la section commentaires ci-dessous.