Le jeu PS Plus Oddworld: Soulstorm sort physiquement en juillet

Vous n’aurez pas à payer un sou pour jouer à Oddworld: Soulstorm sur PlayStation 5 le mois prochain si vous êtes abonné à PS Plus, mais nous savons que certains d’entre vous sont encore engagés dans une collection complètement physique. Bonne nouvelle pour cette communauté qui meurt lentement, car le dernier titre du développeur Microids recevra une version physique – il vous suffira d’attendre quelques mois de plus pour y jouer. Oddworld: Soulstorm sera disponible physiquement le 6 juillet 2021 dans le monde entier pour PS5 et PS4.

Disponible en deux versions différentes, le Day One Oddition est livré avec un boîtier en métal embossé. Ensuite, il y a l’édition Collector, qui s’ajoute à l’ensemble avec une figurine de 9 pouces d’Abe, un artbook premium, des tirages d’art, des billets et un tatouage à la main, un porte-clés et une boîte unique pour tout ranger. Si vous précommandez soit version, vous aurez également accès à la bande originale et à l’artbook numérique. Les deux éditions sont illustrées ci-dessous.

Attendrez-vous de jouer à Oddworld: Soulstorm à travers ces versions physiques ou la version gratuite PS Plus sur PS5 est-elle beaucoup trop tentante? Quoi qu’il en soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.