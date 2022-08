Le jeu pourrait sortir en novembre, selon une liste d’un site Web qui annonce des produits Sonic Frontiers particuliers

Sonic Frontiers, qui devrait figurer parmi les jeux les plus ambitieux de la franchise, a ravi les fans pour sa sortie. Pour cette raison, le jeu adopte le genre du monde ouvert ; ce changement de genre a été comparé à Nintendopour The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Le gameplay, les énigmes et l’exploration du jeu ont reçu de nouvelles informations tout au long du mois de juin. Cela a abouti à une bande-annonce de Sonic Frontiers qui a fait ses débuts lors d’un Nintendo Direct et comprenait des détails sur les points de l’intrigue du jeu et les étapes brûlantes du cyberespace.

Malgré les premières critiques mitigées du jeu, des promotions plus récentes, y compris le teaser Nintendo ci-dessus Direct, lui ont donné une impression légèrement plus favorable. Sonic Frontiers devrait toujours sortir en 2022 et ne nécessitera pas de retard, malgré les objections des fans aux premières images, qui provenaient d’une version préliminaire du jeu. Une prétendue liste de magasins Internet avec une date de sortie en novembre suggère que cette fenêtre est déjà fermée.

Cette publicité a été découverte sur le site Web taïwanais Shopee, qui affiche également un nombre important de produits Sonic Frontiers et indique une sortie en novembre. Ce détaillant affiche maintenant le 15 novembre; cela correspond à un précédent Playstation violation de la base de données et une fuite présumée de SteamDB, qui ont toutes deux mentionné novembre comme mois de sortie. De plus, bien qu’aucun détail ne soit fourni concernant ce que le DLC inclura dans le jeu, cette liste le dit.

Cette date de sortie au détail pour Sonic Frontiers est cohérente avec une annonce précédente, qui indiquait qu’une statue de Sonic et des Cocos – des êtres végétaux ressemblant à des rochers qui seraient disponibles en tant qu’objets de collection dans le jeu – serait probablement disponible en novembre.

Il y a des statues et des œuvres d’art promotionnelles qui présentent la distribution principale. Dans la scène où ils semblent garder les Kocos se trouvent Sonic, Tails, Knuckles et Amy. En toile de fond, deux autres personnages pourraient taquiner l’apparition de deux autres personnages.