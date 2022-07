Le jeu où vous incarnez un chat est devenu le jeu le mieux noté de 2022

Vous avez peut-être entendu parler Errerle premier jeu d’aventure du développeur indépendant BlueTwelve Studio et de l’éditeur Annapurna Interactive.

Présenté comme un « jeu d’aventure de chat à la troisième personne », il suit l’histoire d’un chat des rues qui a pour mission de retourner dans sa famille, au milieu des « allées détaillées éclairées au néon d’une cybercité en décomposition et des environnements obscurs de son ventre miteux’… dans un monde habité par des robots, rien de moins.

Et cela semble être une formule qui fonctionne, étant devenu le jeu actuel le mieux noté par ses utilisateurs Steam.

Selon Steam250, qui attribue aux jeux Steam un score basé sur les avis négatifs ou positifs des joueurs et les combine pour montrer leur avis global, Errer est actuellement assis à un score de 8,61 basé sur 42 655 votes – dont 98% sont positifs.

Cela signifie qu’il a maintenant battu le meilleur chien précédent Dieu de la guerrequi occupe la deuxième place avec un score de 8,56, basé sur 53 101 votes et 97 % d’avis positifs.

Simulateur PowerWash est en troisième position avec 8,56 %, sur la base de 23 539 votes et 98 % d’avis positifs, suivi de Abattre, Dorfromantik, Blanc néon, Le spectateur, Wobbledogs, L’artisan de la planète et Radeau.

S’adressant au site sœur de 45secondes.fr, GAMINGbible, le mois dernier, le producteur de BlueTwelve, Swann Martin-Raget, a déclaré : « Nous n’étions pas préparés et nous ne le sommes toujours pas !

« Nous sommes vraiment toujours surpris et toujours humbles, mais comme le jeu n’est pas encore sorti, cela ajoute beaucoup de pression à ce que nous faisons. Nous voulons bien faire les choses.

« Je ne pense pas [the reception] a changé quoi que ce soit dans notre approche parce que l’idée du jeu était assez avancée, mais cela a définitivement ajouté un désir de vraiment que cette expérience soit aussi raffinée que possible. Et surtout pour les propriétaires de chats qui vont jouer le jeu.