Le jeu Open World où vous incarnez un chat errant est sorti

Le monde du jeu nous a offert diverses opportunités de vivre nos meilleures vies en tant que hors-la-loi du XIXe siècle ou britannique aristocratique et pilleur de tombes en pantalon chaud marron, mais maintenant les développeurs se sont surpassés en permettant aux gens de se mettre à la place – ou pattes – d’un chat errant. Regardez la bande-annonce du nouveau jeu, qui est sorti hier, ici :

Errer est le premier jeu d’aventure du développeur indépendant BlueTwelve Studio et de l’éditeur Annapurna Interactive, qui suit l’histoire d’un chat des rues qui a pour mission de retourner dans sa famille.

Il se présente comme un « jeu d’aventure de chat à la troisième personne », situé au milieu des « allées détaillées éclairées au néon d’une cybercité en décomposition et des environnements sombres de son ventre miteux » … dans un monde habité par des robots, rien de moins.

S’adressant au site sœur de 45secondes.fr, GAMINGbible, le mois dernier, le producteur de BlueTwelve, Swann Martin-Raget, a déclaré qu’il était « toujours très important » de permettre aux utilisateurs de se sentir aussi ennuyeux que possible en jouant.

« C’est donc un très bon rappel que même s’ils sont absolument mignons et adorables, ils ont aussi leur propre personnalité. Avoir cela dans le jeu était vraiment important dès le départ. »

« Nous n’étions pas préparés et nous ne le sommes toujours pas ! » dit Martin-Reget.

« Nous sommes vraiment toujours surpris et toujours humbles, mais comme le jeu n’est pas encore sorti, cela ajoute beaucoup de pression à ce que nous faisons. Nous voulons bien faire les choses.

« Je ne pense pas [the reception] a changé quoi que ce soit dans notre approche parce que l’idée du jeu était assez avancée, mais cela a définitivement ajouté un désir de vraiment que cette expérience soit aussi raffinée que possible. Et surtout pour les propriétaires de chats qui vont jouer le jeu.