Le jeu multijoueur de Naughty Dog décrit comme une expérience cinématographique entre joueurs

Qu’est-ce que Naughty Dog cuisine au juste ? Pendant très longtemps, nous avons pensé que le mode multijoueur autonome de The Last of Us: Part II serait une version à plus gros budget du jeu de tir compétitif de style SOCOM livré avec le jeu original, et nous avons imaginé que nous y jouerions maintenant. Mais cela fait bien plus d’un an depuis la sortie de la deuxième histoire d’Ellie, et nous n’avons pas entendu parler du projet en ligne du développeur.

En fait, on dirait que c’est encore dans une éternité : la société californienne est continuer à recruter massivement pour le jeu. Les postes ouverts incluent tout, des programmeurs aux concepteurs – il embauchait également un «concepteur économique» il n’y a pas si longtemps, suggérant que ce sera un jeu de service à grande échelle avec des mises à jour régulières. Mais commentaires faits par le co-directeur du jeu Vinit Agarwal ont attiré notre attention.

Nous recrutons agressivement – postulez si vous voulez faire partie de l’expérience cinématographique entre les joueurs dans notre nouveau jeu d’action multijoueur autonome. https://t.co/SHtU4AKyI7– Vinit Agarwal (@vinixkun) 27 août 2021

« Nous embauchons agressivement », a-t-il déclaré à propos de la vague d’embauche de l’entreprise. « Appliquez si vous voulez faire partie de l’expérience cinématographique entre les joueurs dans notre nouveau jeu d’action multijoueur autonome. » La phrase est mal formulée, mais il semble suggérer que ce jeu en ligne conservera les valeurs fondamentales de la narration du studio. Exactement comment cela va fonctionner, dans un paysage multijoueur, nous fait nous gratter la tête.

Naughty Dog ne fait jamais les choses à moitié, et il nous avait déjà prévenu que Factions avait pris sa propre vie – mais, franchement, nous avons du mal à imaginer ce que cela va être. Malheureusement, on a toujours l’impression que c’est dans des années – nous supposons que le studio a été bouleversé par la pandémie comme tout le monde. Bien sûr, nous sommes heureux d’attendre la fin du projet, mais ce serait bien d’avoir un aperçu de ce que fait réellement le studio, n’est-ce pas ?