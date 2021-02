Le jeu multijoueur basé sur la physique Kinetic Edge sera lancé le 5 février

Seacorp Technology a annoncé la date de sortie de son prochain jeu de puzzle basé sur la physique Bord cinétique. Le jeu sera lancé sur PC via Steam plus tard cette semaine.

Bord cinétique est un jeu lumineux et coloré avec l’option pour un plaisir multijoueur maniaque. Les joueurs peuvent rivaliser avec des amis en ligne ou en PvP LAN, en ligne ou en coopération LAN, ou en mode solo. Les joueurs contrôlent une variété de formes et d’objets dans plusieurs modes de jeu compétitifs. Le jeu est un titre à ramasser et jouer avec un plaisir de style arcade. Les joueurs peuvent utiliser le jeu pour faire une pause par rapport à d’autres titres qui ont peut-être dominé leur temps jusqu’à présent.

Le jeu proposera au lancement cinq modes différents qui pourront être joués entre amis ou pratiqués en solo. Kinetic Race est un mode frénétique où les joueurs s’affrontent pour obtenir le meilleur temps.

Kinetic Arena est une bataille massive. Les joueurs doivent assommer les autres joueurs pour leur faire perdre des points tout en évitant de se faire toucher. Les joueurs doivent rester dans la zone verte pour gagner le maximum de points.

Le mode Survie cinétique augmente en difficulté à mesure que le jeu progresse. Les joueurs doivent éliminer les autres joueurs et être le dernier à gagner. Les joueurs doivent élaborer une stratégie pour rester sur le ring, sinon ils pourraient être éliminés tôt.

Kinetic Golf est entièrement basé sur la physique. Les joueurs peuvent participer à une partie de golf pour un moment de détente ou en faire quelque chose de plus compétitif.

Kinetic Freefall est le dernier mode, mais tout aussi frénétique que les autres. Les joueurs sont en chute libre continue dans une course vers le bas. Il sera vital d’éviter les collisions et autres obstacles, afin qu’ils ne perdent pas de vitesse. Chaque fois que le joueur se heurte à quelque chose, il perd de la vitesse et doit passer du temps à retrouver le temps perdu.

Le fondateur de Seacorp Technologies, Richard Seabrook, a déclaré:

Kinetic Edge est un recueil de différents jeux mais, en vérité, tous ont le même noyau: c’est comme si le golf fou rencontrait Tron. Le jeu trouve cet équilibre parfait entre être un ensemble de plaisir parfait pour ceux qui veulent jouer avec leurs amis, mais également servir de jeu de défis addictif pour les joueurs seuls.

Bien qu’il existe de nombreux modes disponibles au lancement, le développeur a d’autres projets à venir. Bord cinétique continuera à recevoir des mises à jour avec les fonctionnalités et les modes demandés par la communauté. Les joueurs peuvent donner leur avis via Steam ou le serveur Discord officiel du développeur.

Bord cinétique lance le 5 février sur PC via Steam.