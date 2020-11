Le jeu montre son nouveau "F * ck Donald Trump" Chaîne

Nous attendons toujours de savoir qui sera le prochain président des États-Unis d’Amérique, mais la haine pour Donald Trump est réelle.

Si vous vous souvenez il y a 5 ans, YG et Nipsey Hussle ont publié «FDT (F * ck Donald Trump)», qui a lancé une énorme tendance et une campagne contre le président actuel.

The Game voulait maintenir cette tendance autour de la période électorale et a fait appel au célèbre joaillier Greg Yuna pour lui créer une chaîne et un charme «FDT» personnalisés.

La chaîne a des diamants jaunes et blancs, qui correspondent à une photo en or de Donald Trump et à un grand X rouge le barrant. En faisant le tour de la pièce entière, il est dit « F * ck Donald Trump ».

Découvrez-le ci-dessous.