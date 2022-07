Le jeu Monster Rancher sur le thème d’Ultraman Kaiju pour Nintendo Switch dévoilé

Koei Tecmo présente une nouvelle entrée dans la série Monster Rancher sur le thème d’Ultraman Kaiju en tant que Nintendo Commutateur exclusif.

Pourtant, la série Monster Rancher n’est pas aussi connue que d’autres franchises d’élevage de monstres virtuels comme Pokemon ou Digimon ; il a toujours un ventilateur suivant.

De plus, la franchise était principalement exclusive au Japon, bien que les fans occidentaux puissent avoir des souvenirs de certains des jeux plus anciens et de leurs transformations animées.

Dernièrement, la série de monstres Koei Tecmo fait un retour en force, et la prochaine entrée sera Ultra Kaiju Monster Rancher.

Les deux premiers jeux Monster Rancher ont été réédités sur des plateformes contemporaines vers la fin de 2021, juste à temps pour le 25e anniversaire de la série.

Cette fortune comprend des avancées visuelles et des mécanismes de jeu révisés. Pour redémarrer le retour de la série, Ultra Kaiju Monster Rancher est une collaboration avec la franchise Ultraman où, au lieu de monstres agricoles originaux comme Suezo, les joueurs auront la chance de cultiver des monstres comme Alien Baltan, Gomora, etc.

Bandai Namco a révélé qu’il publierait ce nouveau jeu Monster Rancher en exclusivité sur Nintendo Switch avec une nouvelle bande-annonce présentée à Anime Expo.

Comme pour les autres entrées, les joueurs peuvent créer des monstres à partir de CD, ce qui dans ce cas peut aider à créer l’un des monstres Kaiju du jeu.

La bande-annonce note également que ce jeu prend en charge la technologie NFC, où Kaijuus peut être créé lorsque le joueur glisse une carte compatible NFC contre un contrôleur Switch.

Une fois que le joueur a obtenu son kaiju préféré à partir des CD, il est chargé de l’élever et de l’entraîner pour devenir le meilleur.

Cela inclut la compétition contre les monstres rivaux Kaiju de la franchise Ultraman dans des activités telles que la course ou l’exploration de zones pour découvrir des secrets.

Le joueur peut également utiliser son train kaiju de différentes manières, comme piétiner un lac pour arroser des plantes ou leur faire construire une sculpture de neige en forme d’Ultraman lui-même.

Une fois ces monstres entraînés, ils pourront participer à des tournois où les joueurs pourront tester leurs compétences dans des combats RPG au tour par tour. Les joueurs peuvent même combiner les kaiju qu’ils ont élevés pour former l’ultra kaiju ultime.