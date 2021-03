Le jeu mobile Final Fantasy XI a finalement été annulé

Le jeu mobile Final Fantasy XI a été annulé … environ six ans après qu’il ne soit pas sorti comme ils l’ont dit.

Non, coupable. Nous n’avons pas mal compté. Nous savons que Square Enix est déjà tourné vers Final Fantasy XVI (et la deuxième partie du VII Remake). Cependant, il y avait un projet là-bas qui semble qu’à la fin, il ne verra pas la lumière. Et c’est que, malheureusement pour les amateurs de livraison, Le jeu mobile Final Fantasy XI a été annulé.

Si vous ne savez pas de quoi on parle, ne vous inquiétez pas, nous avons une bonne mémoire ici (parfois). Square Enix, dans son empressement à faire des pâtes basées sur Final Fantasy, a annoncé une finale de la saga avec style. Saga finale de Final Fantasy XI, bien sûr.

Le MMORPG allait sortir un dernier patch avec la conclusion de son histoire. Avec lui, en plus, quelques projets pour mobile arriveraient. Un au Japon et l’autre dans le monde. Cette seconde est celle qui aurait dû voir le jour en 2016 et c’est celle qui a été annulée.

C’était un jeu mobile avec l’histoire de Final Fantasy XI bien que, oui, éliminant la partie MMO. Autrement dit, transformer le jeu en un titre pour un joueur, bien qu’avec des accents de collaboration, si nous voulions y entrer. Le but était de faire connaître l’histoire de Vana’diel au monde entier. Mais les choses ont mal tourné. Et pas précisément à cause du COVID.

En fin de compte, Nexon (les chefs de projet) et Square Enix lui-même ont décidé de mettre le titre de côté et de réaffecter les travailleurs à d’autres projets. La raison en est que les normes de qualité qu’ils ont demandées n’ont pas été atteintes.

Par conséquent, chers coupables, si vous n’êtes pas de MMO et que vous avez dans votre CV immaculé FinalFantasy-ero la tache de ce jeu, il continuera à être. Espérons que la même chose n’arrivera pas à ceux qui ont annoncé Final Fantasy VII …