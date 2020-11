Le jeu met en garde les jeunes rappeurs

Il y a eu beaucoup de violence dans la communauté Hip Hop ces derniers temps. Il a laissé King Von et Mo3 morts et Boosie Badazz et Benny The Butcher blessés. Le jeu pense qu’il pourrait y avoir un remède contre l’effusion de sang

Old man Game pense que les jeunes taureaux doivent cesser de fléchir leur richesse s’ils veulent maintenir la paix. Il l’a décomposé sur Twitter.

Jeunes niggas du rap, arrêtez de montrer tout votre argent sur les réseaux sociaux … pour chaque dollar que vous passez la soie dentaire, c’est un négro de la hotte qui charge un clip pour vous ….. #iBeenWhereYouAtAndSurvived – Le jeu (@thegame) 20 novembre 2020

« Jeunes rap n * ggas, arrêtez de montrer tout votre argent sur les réseaux sociaux … pour chaque dollar que vous passez de la soie dentaire, c’est un nigga de la hotte qui charge un clip pour vous », a averti The Game. « iBeenWhereYouAtAndSurvived. »

Le jeu a survécu. Mais a-t-il vraiment appris la leçon qu’il donne maintenant?