Le jeu Ludo Zenith est maintenant ouvert aux pré-inscriptions sur Google Play Store

04 févr.2021 15:33:33 IST

Le géant japonais du jeu, Square Enix et la société de technologie JetSynthesys ont annoncé les pré-inscriptions de leur jeu tant attendu Ludo Zenith. Selon un communiqué, les consommateurs sont invités à se préinscrire, avant le lancement officiel plus tard ce mois-ci. L’as de cricket Ajinkya Rahane a également été invité à annoncer ce partenariat spécial via Instagram. Selon un communiqué, le lancement marque l’incursion de Square Enix dans le segment des jeux occasionnels en France. Le jeu devrait cibler les 400 millions d’utilisateurs de Ludo dans le pays. Le jeu est livré avec une foule de nouvelles fonctionnalités telles que la progression des rangs, les capacités des personnages, les arènes 3D et les super pouvoirs.

Lorsque vous vous améliorez dans quelque chose, vous voulez être apprécié pour cela.

Nous vous sentons! Vous pouvez monter dans les arènes et atteindre le Zénith avec vos compétences💪🏻😤 Alors, qui est prêt à combattre les joueurs les plus forts et à être le n ° 1? Pré-enregistrez-vous maintenant: https://t.co/oAANACUJPM pic.twitter.com/6TAhP2HvPa – Ludo Zenith (@LudoZenith) 3 février 2021

Les consommateurs peuvent se pré-inscrire pour le jeu et ils seront informés de la mise en ligne du jeu sur Google Play Store. En plus d’être les premiers à jouer au jeu, tous les utilisateurs qui se préinscrivent recevront 10 dés spéciaux passionnants à haut risque et à rendement élevé en récompense.

Commentant cette association, Ryoma Matsui, directeur de Square Enix France a déclaré que l’France a toujours été un marché très important pour eux. Matsui a ajouté qu’ils étaient extrêmement ravis de commencer la pré-inscription pour Ludo Zenith, suivi d’un lancement officiel plus tard en partenariat avec JetSynthesys.

Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys, a ajouté qu’ils étaient ravis de s’associer à Square Enix et que l’association s’alignait parfaitement avec leur vision globale d’étendre leur présence, à la fois en France et dans le monde.

Square Enix publiera le jeu et JetSynthesys développera et commercialisera le jeu qui sera disponible sur l’App Store et le Google Play Store.

Voici le lien pour vous pré-inscrire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂