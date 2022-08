Le jeu le plus populaire en juillet était MultiVersus, qui a détrôné Elden Ring en tant que meilleur vendeur

Mais RPG de From Software continue de prendre la première place pour l’année.

Depuis son entrée en bêta ouverte le mois dernier, le bagarreur de personnages MultiVersus de Warner Bros. a complètement révolutionné l’industrie. Multiversusbien qu’il ne soit sorti que le 19 sur Steam, était le jeu vidéo le plus vendu du mois, selon le cabinet d’analyse NPD, confirmant l’étendue de son succès.

Bien que MultiVersus soit un jeu gratuit, Warner Bros propose également une variété de packs fondateurs qui accordent aux joueurs des « tickets de personnage » qui peuvent être utilisés pour débloquer des combattants en plus des microtransactions en jeu. Ces packs fondateurs sont crédités d’avoir propulsé MultiVersus au sommet des palmarès des ventes, selon les rapports.

Ce n’est que la deuxième fois cette année qu’Elden Ring, l’engouement fantastique de From Software, n’a pas pris la première place grâce à la popularité de MultiVersus. L’énorme RPG, qui se serait vendu à près de 17 millions d’exemplaires depuis sa première en février, est toujours le meilleur vendeur de l’année, selon Namco Bandai.

Il y a une qualification importante à ces classements. Les deux jeux Nintendo de la liste, Xenoblade Chronicles 3 et le très populaire Mario Kart 8, classés respectivement quatrième et septième, ne voient pas leurs ventes numériques comptées par le décompte de NPD, qui représente à la fois les ventes physiques et numériques pour la majorité. des jeux.

De plus, le sixième rang MLB: The Show 22 n’est pas inclus dans le suivi de Xbox et les ventes numériques. Quoi qu’il en soit, Premiers jeux du joueur‘ le travail est incroyable, et le succès de MultiVersus a probablement été facilité par le fait que les joueurs peuvent incarner n’importe quel personnage de leur enfance.

C’est sans aucun doute un bon bagarreur aussi. Selon la dernière critique de Mollie, MultiVersus « a fait un excellent travail en établissant les bases d’un superbe combattant de plate-forme qui a le potentiel de se transformer en quelque chose d’incroyable ».