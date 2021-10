Le « jeu le plus grand et le plus ambitieux depuis plus d’une décennie » de Codemasters en développement chez DIRT 5 Dev

Lorsque Evolution Studios a été fermé après la sortie mouvementée de DriveClub, Codemasters est intervenu et a recruté la plupart des employés. Évidemment, tout le monde ne s’est pas retrouvé à ce qu’on appelle maintenant Codemasters Cheshire, mais il est sûr de dire que beaucoup de talents d’Evolution fait. Jusqu’à présent, Onrush et DIRT 5 ont émergé du studio – deux coureurs d’arcade animés, tout-terrain, qui ont plus qu’un mot de MotorStorm à leur sujet. Quoi qu’il en soit, après que ce dernier jeu ait vu l’équipe inaugurer la nouvelle génération et la PlayStation 5, il semble travailler sur quelque chose de plus grand.

Une offre d’emploi, repérée par Exputer, signifie que l’équipe recrute pour son prochain projet, et le langage utilisé suggère que ce sera un gros canon. Le rôle du directeur du développement consistera à aider à gérer la production de ce nouveau jeu, qui est appelé « le jeu le plus ambitieux et le plus grand que Codemasters ait créé depuis plus d’une décennie ».

C’est un gros discours, et cela nous enthousiasme assez. Le développeur s’est penché sur les expériences d’arcade, qui est un espace qui a été pratiquement abandonné ces jours-ci, nous espérons donc quelque chose dans ce sens. Cela dit, cela pourrait être n’importe quoi à ce stade. Avec la société mère EA maintenant derrière elle, les ressources sont certainement là. Il faudra un certain temps avant de voir ce qu’est ce jeu, mais le jeu le plus ambitieux de Codies en 10 ans est une déclaration audacieuse, nous avons donc hâte d’en savoir plus.

Que voulez-vous voir des créateurs de DIRT 5 ? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.