Le jeu Harry Potter que le monde essaie d’oublier

L’école de sorcellerie de Poudlard. Ce sont les mots que tous les enfants qui ont grandi avec des histoires sur Harry Potter rêvaient d’entendre. Le voyage commun avec les héros de livres et de films a duré 14 ans.

Pendant cette longue période, les fans de l’univers ont réussi à étudier tous les matériaux de la franchise populaire, des entretiens avec l’écrivain et des journaux de bord à collectionner aux livres interactifs sur Pottermore et les jeux.

Malgré la baisse d’audience des nouveaux films, Wizarding World est un vaste univers avec un potentiel de développement et une source de profit inépuisable pour Warner Bros.

Les jeux apportaient une part importante des revenus : lecteurs et spectateurs d’observateurs devenaient participants à des événements, revivaient des aventures avec Harry, conjuraient, assistaient à des cours et, au nom du jeune sorcier, communiquaient avec leurs personnages préférés.

Il serait insensé de terminer l’histoire avec le meurtre de Voldemort, d’autant plus que des milliers d’intrigues intéressantes peuvent être réalisées sur la base d’un univers aussi flexible et vaste.

Et tandis qu’Avalanche Software développe un RPG à gros budget basé sur l’univers de Wizarding World, nous parlons d’un jeu pour portable plates-formes appelées Harry Potter: Hogwarts Mystery, qu’Alexey Likhachev a mis « Garbage » il y a quatre ans et qui a été repoussé au fond de la boîte en raison d’une monétisation intrusive et d’un manque de gameplay.

Il a toujours été fascinant de regarder les aventures d’un jeune sorcier du point de vue d’un spectateur ou d’un lecteur, mais il est beaucoup plus amusant de participer à des expériences grâce aux jeux.

C’est encore mieux lorsque les développeurs arrêtent de poursuivre l’intrigue des livres et explorent d’autres époques importantes du monde, introduisent de nouveaux héros et les mettent sous le contrôle d’un sorcier qui peut être associé à eux-mêmes.

Pour les joueurs ennuyés par l’histoire principale, il y a aussi des divertissements – des quêtes secondaires. Les quêtes optionnelles peuvent être à la fois assez drôles, comme celles dédiées aux vacances, et lugubres, consacrées au passé des héros ou aux leçons de vie.