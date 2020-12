Le jeu Happy d’Amanita Design est lancé sur PC et Nintendo Switch au printemps 2021

Nintendo a annoncé plusieurs titres à venir dans le cadre de sa vitrine Indie World de décembre. L’un de ces titres était Happy Game d’Amanita Games. Le titre a été confirmé pour un lancement de Nintendo Switch, mais la page du magasin Steam est maintenant disponible dans la liste de souhaits.

Jeu heureux parle d’un petit garçon qui croit qu’il est sur le point de passer une bonne nuit de sommeil. Malheureusement, il se réveille dans un terrible cauchemar et craint de ne jamais se réveiller pour échapper à son terrible destin. C’est aux joueurs de le rendre heureux à nouveau.

Le titre contient trois cauchemars inoubliables qui piègent actuellement le garçon endormi. Les niveaux contiennent des éléments de résolution d’énigmes dans des environnements qui peuvent commencer par être agréables mais devenir rapidement profondément dérangeants.

Cependant, le jeune garçon n’est pas seul, mais en même temps, il n’est pas en sécurité. Il y a beaucoup de visages souriants qu’il rencontrera et saluera, d’adorables lapins ou de chasseurs de ballons de football. Le jeu n’est pas aussi brillant et heureux qu’il y paraît au premier abord puisque le garçon vit un terrible cauchemar en temps réel.

Le jeu est une aventure d’horreur psychédélique qui est très différente des autres titres d’Amanita Game. Le jeu n’est pas aussi familial et a une cote PEGI de 16 ans et plus.

La musique pour le jeu a été créée par le groupe tchèque DVA. Le jeu prend en charge 19 langues, y compris l’interface et l’audio complet.

Jeu heureux contient des éléments inquiétants. La page du magasin Steam avertit qu’il existe des représentations de divers personnages fantastiques dans la violence comique. Il y aura du sang sur le sol, des événements horribles et plus encore. Ceux qui sont photosensibles ou sensibles au sang et à la violence sont avertis d’être prudents avant de jouer au jeu.

Jeux Amanita précédemment développés Botanicula et CHUCHEL. Jeu heureux est dirigé par l’artiste, animateur et designer tchèque Jaromír Plachý qui a travaillé sur les titres précédents.

Ceux qui jouent sur le Nintendo Switch peut jouer avec un contrôleur Pro. La version PC prend également en charge la prise en charge complète du contrôleur.

Liste de souhaits des joueurs Jeu heureux maintenant sur Steam pour en savoir plus sur les nouvelles et les annonces avant la sortie du jeu. Le site officiel présente également des captures d’écran et des vidéos supplémentaires du jeu à venir.

Jeu heureux lance en 2021 sur Nintendo Switch et PC via Steam.