Le jeu fait une déclaration audacieuse sur ses catologues et ceux de Drake

Le jeu aime se vanter et adore nommer drop.

Il a fait un peu des deux lors d’une interview avec les LA Leakers hier.

« C’est un seul artiste vivant qui a plus d’albums hip-hop n ° 1 que moi, et c’est Drake, mon pote », a déclaré The Game. « Et nous pouvons l’exécuter. C’est Googleable. Vous pouvez demander à votre critique de hip-hop préféré. Vous pouvez aller voir SoundScanner. Faites ce que vous devez faire, frérot. J’ai 10 albums n ° 1. Je pense que Drake en a 10 ou son dernier effort était de 11. Mais, je veux dire, c’est Drake. «