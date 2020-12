Le jeu fait l’éloge de Teyana Taylor dans un long message IG

Suite à l’annonce de la retraite de Teyana Taylor, l’artiste a reçu une pléthore de messages aimables.

Les fans de musique ont été surpris la semaine dernière lorsque Teyana Taylor s’est rendue sur Instagram et a annoncé qu’elle se retirerait de la musique. Après avoir abandonné son nouveau projet L’ALBUM, les fans se sont demandé quel serait le prochain mouvement de Taylor, même si aucun d’entre eux ne s’attendait vraiment à ce que la retraite soit dans les cartes. Depuis cette annonce, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux avec des messages aimables pour Taylor, y compris Cardi B qui a affirmé L’ALBUM était le meilleur projet de l’année. Maintenant, The Game fait également l’éloge de Taylor. Ce matin, il s’est rendu sur Instagram avec un long message pour Taylor, notant qu’il la connaissait depuis très longtemps et qu’il savait toujours qu’elle réussirait incroyablement. Il passe ensuite au doublage L’ALBUM comme le meilleur projet r & b de l’année, tout en souhaitant à Taylor le meilleur à la retraite. «La première fois que je t’ai entendu chanter, je savais ce que tu étais et je savais aussi que ce n’était qu’une question de temps avant que tu sois une SUPERSTAR. Tu as signé avec @pharrell et je me souviens à quel point tu voulais que le monde entende ta voix. Tu écrivaient jour après jour. En studio, chaque jour, essayant de perfectionner votre métier », a écrit The Game. « […] Je vous l’ai toujours dit, vous étiez un projet incroyable loin de votre destin et puis il est venu ….. « L’ALBUM » … votre CLASSIQUE !!! Indéniablement VOUS. Un corpus qui était clairement le meilleur album R&B de l’année. Vous le savez, je le sais et vos fans aussi. Vivez dans votre gloire et ne vous laissez jamais détourner par l’esprit de ceux qui sont affaiblis par cette ère d’appréciation diluée. « Bien qu’il reste à voir si Taylor suivra cette retraite, il est indéniable que ses pairs soutiennent sa dernière décision. Quoi qu’il en soit, nous attendons avec impatience ce qu’elle décide de faire ensuite. Sean Zanni / Patrick McMullan via