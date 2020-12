Le jeu explique pourquoi il ne fera qu’un Verzuz avec 50 centimes

En fait, selon Game, 50 est la seule personne contre laquelle il affronte Verzuz.

« Vous ne pouvez pas vraiment parler de Fif et de Hip Hop sans que quelqu’un évoque Game », a expliqué The Game lors d’une discussion avec Power 106. « Je ne peux certainement pas dire Game sans que quelqu’un dise: ‘Mais oh, il a écrit tous vos tubes. Vous c’est pas de la merde sans 50. » en ce qui concerne Verzuz, c’est la seule personne avec qui je vais même divertir en faisant un Verzuz parce que c’est juste le plus logique et personne d’autre ne peut vraiment m’accompagner. «

« Comme je l’ai dit, personne ne peut faire un Verzuz avec [Lil] Wayne ou un Verzuz avec Drake à moins qu’ils ne soient là l’un avec l’autre Donc, à part ça, il n’y a personne d’autre pour moi. «