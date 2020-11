Le jeu et Lil Wayne Squad Up sur « AI With The Braids »

Avec chaque ode à Allen Iverson créée, sa légende ne fait que s’agrandir. The Game a décidé de faire l’éloge de l’athlète incroyablement talentueux en nommant son dernier single « AI With The Braids ». Lil Wayne figure sur le single, ce qui est logique puisque les deux artistes sont connus pour leur profonde connaissance du sport.

« AI With The Braids » présente un délicieux instrumental produit par Mike Zombie qui ressemble à quelque chose qui aurait pu être conçu au début des années 2000. Le synthé inspirant se mêle à une configuration de percussions nerveuse qui donne vraiment à ce single un bop difficile à ignorer. Wayne saisit le dernier couplet du morceau et nous bénit avec certains de ses flux vintage. Dans l’ensemble, cette chanson sonne bien et est agréable à écouter. De plus, qui n’aime pas regarder AI obtenir ses roses?

Paroles de citations

Transformez une journée de jeu en soirée de jeux

Transformez un combat d’équipe en combat de gangs

AI avec la porte du pistolet

Point de garde avec la porte du pistolet

Lil nigga avec un AK ressemble à AI avec Mutombo

Porte piège, laisse mon sang bouillir

Je suis son jeune frère du NON

Comme l’IA sur certains gombos, gangsta sur le court et au tribunal