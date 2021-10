« Le jeu du calamar » : tout sur l’actrice mexicaine qui apparaît dans la série Netflix

Saviez-vous qu’une actrice mexicaine apparaît dans le « Le jeu du calmar« ? Bien qu’il s’agisse d’une brève participation, Carla Fernanda Ávila a attiré l’attention simplement pour avoir fait partie de la série à succès Netflix sud-coréenne créée par Hwang Dong-hyuk.

Qui jouez-vous et dans quelle scène de « Jeu de calmar« Est-ce que Carla Fernanda Ávila apparaît ? L’actrice mexicaine est l’une des femmes au corps peint qui accompagne les VIP dans le chapitre sept de la première saison.

Si vous voulez en savoir plus sur l’interprète latin qui vit en Corée du Sud et ce qu’elle a dit de son expérience en participant à « Le jeu du calmar« , continuer la lecture.

Carla Fernanda Ávila avec l’un des VIP dans une scène du chapitre 7 de « The Squid Game » (Photo : Carla Fernanda Ávila / Instagram)

QUI EST CARLA FERNANDA ÁVILA ?

Carla Fernanda Avila Il est né à Guadalajara, au Mexique, en 1993. Pendant ses études d’ingénierie financière, il s’est rendu à Séoul, en Corée du Sud, où il a vécu pendant quatre ans.

Dans une interview en février 2021, il a déclaré qu’il souhaitait d’abord voyager au Japon, mais qu’en raison de certaines difficultés, il a opté pour la Corée. Depuis, il a décidé d’apprendre la langue, de participer en tant que figurant à certaines productions, de travailler dans des publicités et de modéliser.

Pour percer professionnellement dans le pays asiatique, il lui a fallu perdre dix kilos, en raison des normes de beauté sud-coréennes. De plus, à la suggestion de certains producteurs, elle s’est peint les cheveux pour souligner qu’elle est étrangère.

CARLA FERNANDA ÁVILA DANS « LE JEU DE SQUID »

Via votre compte Instagram, Carla Fernanda Avila a partagé son expérience dans le chapitre 7 de « Le jeu du calmar”. « Pour être honnête, j’ai à peine partagé mon apparition dans la série de Netflix, mais des amis m’ont reconnu et m’ont envoyé un texto à ce sujet. Alors, après avoir fait un peu de méditation, j’ai décidé de la partager », a déclaré le Mexicain

« La raison pour laquelle je ne voulais pas le partager, c’est parce que je me sentais un peu gêné parce que j’étais complètement « exposé » et parce que j’ai eu une mauvaise expérience avec l’agence de casting qui m’a embauché. Concentrons-nous donc sur le côté positif de cette expérience. C’était la première fois que je faisais de la peinture corporelle. Il a fallu quelques heures pour faire la peinture complète du corps. Surtout le premier jour, il nous a fallu presque toute la matinée pour nous peindre, aller aux toilettes était vraiment difficile ! J’avais aussi besoin de rester immobile et de bouger le moins possible car la peinture tombait, et comme vous le savez, il m’est presque impossible de rester immobile ! Pourtant, ce fut une expérience formidable et j’envisagerais de la refaire », a-t-il ajouté.

Il a également révélé que grâce au tournage il avait pu « rencontrer Ha-joo (le policier de la série) ; C’est une personne très gentille et un grand ami. Et avant que tout le monde me demande : Oui, il est très beau dans la vraie vie ! »

Carla Fernanda vila dans les coulisses de « The Squid Game » (Photo : Carla Fernanda Ávila / Instagram)

SÉRIES ET FILMS DE CARLA FERNANDA ÁVILA

Auparavant, Carla Fernanda a participé aux séries sud-coréennes « The Beauty Inside » et « Record of Youth », ainsi qu’au film « Space Sweepers » (« Space Sweepers »), qui est venu à Netflix en février 2021.