« Le jeu du calamar » : que va-t-il se passer dans la saison 2

La première saison de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) se termine avec Gi-hun devenant le grand gagnant, après avoir réussi les six tests et laissé 455 participants derrière. Cependant, il ne peut pas profiter du prix, car il a été traumatisé par tout ce qu’il a vécu. De plus, lorsqu’il rentre chez lui, il trouve sa mère morte.

Un an plus tard, Oh Il-Nam, apparemment inoffensif, le vieil homme qu’il a protégé tout au long du combat, lui révèle qu’il est l’organisateur des jeux sadiques, et après avoir assisté à sa mort, Gi-hun décide de profiter de son prix. .

Avant de partir voir sa fille, le grand survivant cherche le frère de Sae-byeok, l’emmène chez la mère de Sang-Woo, et leur laisse une grosse somme d’argent. Cependant, lorsqu’il se dirige vers l’aéroport, il tombe sur l’homme qui l’a recruté et obtient une carte avec un numéro dessus. Lorsqu’ils appellent pour obtenir des informations, ils l’avertissent qu’il doit monter dans l’avion s’il veut vivre, mais Gi-hun raccroche et se retourne. Alors que se passera-t-il dans une deuxième saison de « Le jeu du calmar« ?

QUE SE PASSERA-T-IL DANS UNE DEUXIÈME SAISON DE « THE SQUID GAME » ?

Même si Netflix n’a pas encore confirmé un nouvel opus de la série créée par Hwang Dong-hyuk, ou plus probablement il sera renouvelé prochainement, surtout compte tenu des questions qui restaient en suspens et qu’il est devenu le programme le plus regardé sur la plateforme de streaming.

« Écrire [Squid Game] c’était plus difficile que d’habitude pour moi, puisque c’était une série, pas un film. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes… Je n’ai pas de plans bien élaborés pour ‘Squid Game 2’ C’est assez épuisant d’y penser. Mais s’il le devait, il ne le ferait certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle de scénaristes et souhaiterais plusieurs réalisateurs expérimentés », a avoué le créateur. Par ailleurs, il a dévoilé les principales intrigues qu’il aimerait aborder.

1. LE COMBAT DE GI-HUN CONTRE L’ORGANISATION DERRIÈRE LES JEUX

Gi-hun (Lee Jung-jae) a décidé d’abandonner sa fille pour affronter les organisateurs des jeux macabres, mais comment compte-t-il s’y prendre ? Le seul indice dont il dispose est le nom de l’hôte précédent et le visage du recruteur, cela suffira-t-il à découvrir les responsables de tant de morts ? Pouvez-vous vraiment les arrêter ? Chercherez-vous de l’aide auprès d’autres survivants ? Rejoindrez-vous le frère du Frontman ?

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk a déclaré: « Nous pourrions suivre l’histoire de Gi-hun alors qu’il se retourne et explorer davantage comment il va naviguer dans ses calculs avec les personnes qui conçoivent les films. jeux. Donc, je ne sais pas encore, mais je dirai juste qu’il y a beaucoup de possibilités pour les histoires de la saison deux. »

Pour sa part, l’acteur Lee Jung-jae a déclaré GE que de confirmer une deuxième saison de « Le jeu du calmar« Je ne saurais pas » si le rôle de Gi-hun resterait principal ou un second rôle en marge. (…) Mais, quoi qu’il en soit, bien sûr je devrais dire oui ».

Gi-hun avant le dernier test dans « The Squid Game » (Photo: Netflix)

2. FRONTMAN, LE NOUVEL HTE DE « THE SQUID GAME » ?

Malgré la mort d’Il-nam, les jeux continuent, c’est-à-dire que quelqu’un d’autre assume le rôle d’hôte. Une bonne option pour prendre le contrôle de l’organisation est le Front Man, également connu sous le nom d’In-ho, puisqu’il était le bras droit du vieil homme, il connaît parfaitement le fonctionnement de la compétition et semble prêt à tout pour continuer avec les jeux, même tuer son frère.

Le créateur de la série à succès a également avoué qu’il aimerait suivre « l’histoire du policier et l’histoire de son frère, The Front Man. Donc si je finis par créer la deuxième saison, j’aimerais explorer cette histoire: que se passe-t-il entre ces deux frères ? »

Jusqu’à présent, on sait qu’In-ho est le frère de Jun-ho, le détective qui a infiltré les jeux, et qui a remporté la compétition en 2015. Mais comment est-il devenu le leader masqué ? Avez-vous été recruté ou proposé pour remplir ce rôle? Pourquoi avez-vous accepté de revenir? Qu’avez-vous fait de votre récompense ? Depuis quand remplit-il cette fonction ? Pourquoi vivait-il encore dans un petit appartement peu de temps avant le début des nouveaux jeux ?

Le Frontman après avoir retiré son masque et tiré sur son frère (Photo : Squid Game / Netflix)

3. LA RELATION ENTRE LE DETECTIVE HWANG JUN-HO ET SON FRERE

Jun-ho parvient à s’échapper et est prêt à révéler les secrets frauduleux derrière le jeu, mais avant de pouvoir parler, il est rattrapé par les hommes vêtus de rouge et apparemment tués par leur chef masqué, à savoir son propre frère. Cependant, étant donné que le corps de l’officier n’a pas été montré, il est possible qu’il soit encore en vie, il pourrait même rejoindre Gi-hun dans sa mission de démasquer les organisateurs de la compétition sadique.

Dans une récente interview avec Deadline, Wi Ha-jun, qui joue le flic, a parlé de ce qu’il espère voir de Jun-ho s’il pouvait revenir pour une deuxième saison de la série dramatique sud-coréenne. Netflix.

« Je meurs d’envie de savoir ce qui lui est arrivé. Je veux qu’il revienne vivant, retrouve son frère et lui pose des tonnes de questions. En tant que frère, je lui demanderais sincèrement. En tant que détective, je souhaite également explorer les secrets généraux du jeu. J’espère vraiment voir Jun-ho revenir vivant et explorer toutes ces questions. J’espère aussi voir un côté plus fraternel de leur relation. »

Jun-ho se cachant du chef masqué et de ses hommes de main (Photo : The Squid Game / Netflix)

4. L’HISTOIRE DU RECRUTEUR

Bien qu’il n’apparaisse que deux fois, le personnage de Gong Yoo a fait sensation parmi les fans de la série sud-coréenne. Jusqu’à présent, on sait seulement qu’il est en charge du recrutement des participants aux jeux, mais est-ce son seul rôle ? Cela fera-t-il partie d’une deuxième saison? Y a-t-il plus de recruteurs ?

« Je pourrais aussi entrer dans l’histoire de ce recruteur au costard qui joue au jeu de ddakji avec Gi-hun et lui donne la carte dans le premier épisode », a avoué le créateur de la fiction en conversation avec THR.

Hwang a également admis qu’il pourrait s’inspirer des idées des fans pour créer la deuxième saison de « Le jeu du calmar”. «Il y a des gens partout dans le monde qui donnent leur avis sur l’endroit où le spectacle devrait aller. En fait, il pourrait obtenir des idées de fans du monde entier pour créer le prochain opus. Je pense que c’est ce avec quoi je me bats en ce moment, que je ne devrais pas simplement le voir comme beaucoup de pression, mais penser à tout cet amour et ce soutien que je reçois comme une énorme boîte d’inspiration sur laquelle je peux puiser . pour la deuxième saison ».