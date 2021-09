« Le jeu du calamar » : que serait-il arrivé au protagoniste s’il avait choisi l’enveloppe rouge

La fin de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais), populaire série Netflix sud-coréenne, a laissé plusieurs questions que les fans espèrent être abordées dans un deuxième volet de la fiction créée par Hwang Dong-hyuk. Pour l’instant, les téléspectateurs ont déjà commencé à partager leurs théories sur l’intrigue.

L’un d’eux concerne les enveloppes parmi lesquelles le recruteur a donné le choix à Seong Gi-hun (Lee Jung-jae). Apparemment, les couleurs des enveloppes représentaient le rôle que le protagoniste devait remplir dans les jeux de survie sadiques.

Après avoir perdu son argent de jeu et reçu un ultimatum d’un prêteur sur gages, Gi-hun se rend à la gare, où un homme mystérieux (Gong Yoo) lui propose de jouer pour de l’argent. Vous devez d’abord choisir entre une enveloppe bleue et une enveloppe rouge, puis essayer de les retourner.

Gi-hun choisit l’enveloppe bleue et après avoir perdu plusieurs fois, il gagne enfin. Mais le recruteur ne vous donne pas seulement l’argent convenu, il vous donne également une carte avec un cercle, un triangle, un carré et un numéro de téléphone à appeler si vous voulez jouer pour un plus gros prix. Mais que se serait-il passé si j’avais choisi l’enveloppe rouge ?

Les joueurs portent du bleu, tandis que les masqués portent du rouge (Photo : Netflix)

QUE SERA-T-IL ARRIVÉ À GI-HUN S’IL A CHOISI L’ENVELOPPE ROUGE

Selon une théorie des fans de « Le jeu du calmar», Les couleurs des enveloppes représentent le rôle que peuvent jouer les sélectionnés dans la compétition : joueurs ou masqués, puisque les premiers portent du bleu et les autres du rouge.

Bien que les joueurs soient ceux qui risquent le plus, les masqués doivent aussi assister aux différentes morts et prendre en charge les corps. Ils préparent les jeux sadiques, donc, ils savent comment les participants vont mourir, mais ils ne peuvent pas intervenir.

Comme les joueurs, les masqués doivent également suivre certaines règles, comme ne pas parler jusqu’à ce qu’un supérieur le permette et ne retirer le masque à aucun moment, car cela impliquerait leur mort.

Les fans de « Le jeu du calmarIls suggèrent également que la couleur des cheveux de Gi-hun à la fin de la première saison est un indice de ce qui se passera dans le deuxième volet de la série sud-coréenne de Netflix. Les cheveux roux de Gi-hun symbolisent-ils qu’il deviendra un homme masqué pour découvrir qui se cache derrière le jeu ?

Dans le dernier chapitre, après avoir vu le recruteur jouer au jeu des enveloppes avec un autre homme, le protagoniste décide de ne pas monter dans l’avion qui l’emmènerait avec sa fille et chasserait les organisateurs.