Le jeu dit aux rappeurs de rester à la maison après de nombreux meurtres de hip-hop

Outre toutes les autres folies qui se sont produites en 2020, un certain nombre de rappeurs ont été tués, notamment Pop Smoke, King Von, Mo3 et FBG Duck.

The Game, qui a eu sa propre part de confrontations violentes dans sa carrière, a commenté les meurtres et a donné des conseils aux rappeurs émergents.

« 10 rappeurs ont tiré et tué cette année tout seul et n *** comme je veux connaître mon conseil pour l’artiste à venir, STAY THE F * CK IN THE HOUSE. # Fuck2020 », a-t-il tweeté. Le jeu a ensuite envoyé un autre tweet qui disait:« N *** comme se faire tuer par des applications iPhone ces jours-ci.