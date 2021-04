Le jeu d’horreur « Seinfeld » lance la bande-annonce et arrive sur PS5

Le jeu d’horreur Seinfeld créé sur PS4 Dreams, Chroniques de Sinfield arrive sur PS5 avec un nouveau nom: Sinfeld Remastered.

Le jeu, créé à l’origine sur Dreams, permettait aux joueurs de parcourir le territoire familier de Seinfeld. L’appartement de Jerry C’était entièrement explorable, tout comme Kramer et plusieurs autres endroits, mais le nouveau Sinfeld Remastered a considérablement augmenté le contenu du jeu.

Votre protagoniste, DonathanVous pouvez explorer ce qui semble être une ville entière, éclairée par des néons et pleine de squelettes. La bande-annonce montre le personnage dans la veste pastiche d’Akira, se retournant pour révéler le visage d’un bébé.

Les appartements classiques de Seinfeld sont toujours entièrement rendus et les mécanismes montrés dans la bande-annonce semblent inclure la lutte contre les monstres, la lutte contre le Grim Reaper, l’attaque d’hélicoptères, l’exploration d’une ville post-apocalyptique et l’utilisation d’un étrange pouvoir qui ressemble à de la poussière rougeoyante on dirait que c’est le Esprit de Festivus.

Certains d’entre vous ont demandé « Quel est le problème avec ce jeu d’horreur » Seinfeld « ? » Ce n’est pas un exercice. Nous sommes en pleine production. Nous ne sommes qu’un groupe de développeurs indépendants et nous serions ravis si vous pouviez nous aider à réaliser le rêve. https://t.co/skVjigUN5K – Jeux RareBird (@RareBirdGames)

La bande-annonce a révélé des croisements et des références à de nombreuses franchises et IP classiques, telles que Metal Gear Solid, Spider-Man, Frogger et Resident Evil.