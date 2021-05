Le jeu d’horreur gallois Maid of Sker obtient une mise à niveau PS5 la semaine prochaine

Pas très bon jeu d’horreur gallois Maid of Sker reçoit la semaine prochaine une version native de PlayStation 5 qui apporte beaucoup de nouveaux modes, ennemis et armes. Le contrôleur PS5 DualSense et 10 nouveaux trophées à débloquer seront pris en charge, tandis que les temps de chargement auraient été réduits à une seconde et une résolution 4K est prise en charge à 30 images par seconde. Réduire la sortie visuelle à 1440p doublera la fréquence d’images à 60. Les propriétaires de PS4 du jeu recevront une mise à niveau gratuite vers la version PS5.

Quatre nouveaux modes (The Long Night, Ax of Kindness, Nightmare at the Hotel et In Darkness) mettront vos compétences à l’épreuve à leurs limites, vous demandant d’affronter des ennemis plus coriaces ou de survivre avec des vies limitées. Il y aura également plus d’ennemis patrouillant dans l’hôtel à tout moment, des armes comprenant une hache et un magnum, et les déclencheurs adaptatifs PS5 émuleront la pression d’une gâchette. Le retour haptique, quant à lui, est utilisé pour imiter les pas, les coups de feu et la guérison.

Lorsque nous avons examiné la version PS4 de Maid of Sker, une note de 5/10 résumait les critiques du gameplay fastidieux et des ennemis comiques. « Maid of Sker est peut-être la meilleure tentative d’horreur de ce développeur à ce jour, mais cela ne vaut toujours pas la peine d’être joué. Un mécanisme de respiration bien conçu prouve qu’il y a un potentiel à réaliser et un cadre captivant aurait pu être la cerise sur le gâteau. Cependant, Maid of Sker est déçu par un gameplay monotone et des ennemis qui ne sont même pas près d’être effrayants. Et c’est probablement la pire chose qu’un jeu qui prétend appartenir au genre de l’horreur puisse faire. «