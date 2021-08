Le jeu d’horreur de survie Tormented Souls est sorti ce mois-ci, démo disponible dès maintenant

Le développeur Dual Effect a confirmé que son titre d’horreur de survie Tormented Souls sera lancé le 27 août 2021, en numérique sur le PlayStation Store et également sur disque avec une version physique. Le premier coûtera 16,99 €/19,99 €, et les exemplaires en boîte seront expédiés à une date ultérieure avec une version PS4. L’édition de dernière génération avait déjà été annulée, mais c’est à nouveau une chose. Pour vous mettre dans l’ambiance de cette nouvelle expérience d’horreur de survie, une démo est disponible sur le PS Store dès maintenant.

Les 40 premières minutes du jeu sont disponibles pour l’échantillonnage, et les utilisateurs britanniques et européens peuvent déclencher un téléchargement gratuit via ici tandis que les lecteurs américains doivent utiliser ce lien. « Quelque chose de mal se cache à Winterlake – Alors qu’elle enquêtait sur la disparition de jumelles à Winterlake – quelque chose de terrible arrive à Caroline Walker. Se réveillant au milieu de la nuit, nue dans une baignoire et branchée à du matériel médical décrépit, Caroline doit se battre pour sa vie alors qu’elle explore les couloirs d’un manoir abandonné. »

Pour en savoir plus sur Tormented Souls, consultez notre interview avec le duo fraternel Gabriel et German Araneda de l’année dernière. Allez-vous voir la démo ? Postez vos pensées si c’est le cas dans les commentaires ci-dessous.