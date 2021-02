Le jeu d’horreur à suspense Little Nightmares 2 sort le 11 février

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Petits cauchemars 2, un titre d’aventure / d’horreur attendu développé par Studios Tarsier. Ils cherchent à faire évoluer la série avec des énigmes plus dynamiques, des menaces plus importantes et une atmosphère encore plus suspensive que les joueurs ont vraiment appréciée dans l’original. Petits cauchemars.

Le jeu sort officiellement le 11 février et sera disponible sur toutes les principales consoles, avec des versions de nouvelle génération disponibles plus tard dans l’année. Le jeu présente un nouveau protagoniste dans Mono, un jeune garçon qui se lance dans une grande aventure pour découvrir la source d’une transmission maléfique.

Le personnage principal de la tranche précédente, Six, l’aider dans son aventure. Elle est contrôlée par l’ordinateur, mais le fait que vous ayez un personnage familier pour agir en tant que guide a été une excellente décision de la part du développeur. Cela rend le gameplay moins solitaire et c’est certainement un plus à en juger par certaines des menaces perverses auxquelles Mono et Six seront confrontés. Petits cauchemars 2.

Si vous avez joué à l’original, le gameplay de cette suite sera très similaire. Vous parcourrez des niveaux magnifiquement conçus pour tenter de surmonter les obstacles et les menaces. La furtivité était un énorme point focal dans l’original et cette formule reste la même dans la suite.

En tant que Mono à la recherche de la tour de signal, vous devrez vous méfier des menaces plus grandes que la vie. Leur taille n’est pas le seul élément qui vous fera frissonner le dos lorsque vous essayez de trouver la meilleure voie à suivre. Leur nature menaçante se démarque définitivement.

Vous pouvez dire que c’était une fois de plus un point focal énorme pour les développeurs. Ils veulent garder les joueurs en haleine et cette tension transparaît vraiment dans toutes les bandes-annonces qui ont commercialisé ce jeu jusqu’à sa sortie. Si vous étiez fan de l’original, il semblerait que la suite contienne à nouveau de nombreux éléments d’horreur.

Vous pouvez parier qu’il y aura quelques rebondissements en cours de route dans l’histoire et, espérons-le, des innovations qui feront avancer la série dans la bonne direction. Petits cauchemars a une clientèle assez fidèle depuis sa création et ce serait bien de voir le développeur continuer à soutenir cette série.

Les critiques ont déjà commencé à arriver, mais il est un peu trop tôt pour obtenir le consensus général de la communauté des joueurs. Au moins sur papier, Petits cauchemars 2 semble prêt à offrir des moments tendus avec des environnements interactifs que vous pouvez apprécier.