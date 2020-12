Le jeu devrait sortir l’année prochaine

La franchise de films Evil Dead est appréciée de beaucoup pour son sang-froid excessif, ses menaces mortelles et, bien sûr, l’homme portant une tronçonneuse pour une main – Ash Williams joué par Bruce Campbell.

Malheureusement, cette franchise n’est pas apparue beaucoup dans le secteur des jeux vidéo. L’entrée que beaucoup pointent le plus probablement est Evil Dead: Régénération, le hack and slasher qui a fait ses débuts en 2005.

Puis tu as fait apparaître Ash dans Mort à la lumière du jour. C’était un bon ajout au jeu de survie-horreur, mais beaucoup ont encore attendu avec impatience de voir Bruce Campbell revenir au milieu du jeu vidéo dans un jeu à part entière Evil Dead.

Demande et tu recevras. Evil Dead: Le jeu vient d’être tease aux Game Awards 2020, et plus haut, vous pouvez voir l’annonce officielle de la bande-annonce. Nous voyons notre adorable héros Ash se diriger à nouveau vers les bois, là où tout a commencé.

Seulement cette fois, il est avec une équipe de visages familiers – y compris ce qui ressemble à Kelly de Ash contre Evil Dead, joué par Dana DeLorenzo. Nous avons ensuite des séquences de jeu réelles, mettant en vedette une perspective à la troisième personne et une action meurtrière.

Ce gameplay n’est qu’un sommet derrière le rideau de survie-horreur, mais il peint une jolie image pour Evil Dead: Le jeu. La franchise n’a pas vraiment été rendue justice jusqu’à présent, mais ce jeu semble suivre parfaitement la tradition et les éléments emblématiques d’Evil Dead.

Il semble également que ce jeu sera axé sur la coopération, où les joueurs peuvent faire équipe et éliminer des hordes mortes disséminées dans les bois hantés présentés dans la bande-annonce.

Si vous êtes un fan d’Evil Dead, cette annonce vous a probablement extatique de commencer à déchirer et à vous frayer un chemin à travers des zombies démoniaques à gauche et à droite. Le jeu n’a pas de date de sortie officielle, à part être ciblé pour 2021. Avec un peu de chance, alors que nous entrons dans la nouvelle année, plus de détails sur ce jeu de tir en coopérative d’action sortiront car il a beaucoup de fans d’horreur qui bourdonnent.

Cela pourrait céder la place à plus de jeux Evil Dead à l’avenir, et peut-être donner aux développeurs l’audace de s’attaquer à d’autres franchises d’horreur comme peut-être Nightmare on Elm Street. Nous avons déjà Vendredi 13: Le jeu, alors pourquoi ne pas ajouter à la liste croissante? Cela semble être une tendance à la mode en ce moment, car il y a tellement de fans d’horreur passionnés qui aiment beaucoup ces films d’horreur.