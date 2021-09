« Le jeu des clés 2 », acteurs et personnages : qui est qui dans la saison 2

Alors que le premier volet de « Le jeu de clés« Raconte l’histoire de huit amis qui, malgré leurs relations stables, décident d’échanger des partenaires en assumant les conséquences de cette aventure, la deuxième saison de la série Amazon Prime Video commence quelques mois après le dernier match, lorsque chaque membre du groupe essaie reconstruisez votre vie tout en faisant face aux conséquences de vos décisions.

« Le deuxième volet marque plus profondément les personnages, vraiment qui ils sont, ce qui leur est arrivé, comment un jeu sexuel a affecté leur amour, leur famille, leur vie personnelle et marque davantage les personnages dans la façon dont ils se développent dans la vie, pas tellement à partir du jeu », a déclaré Ela Velden, qui joue Sienne, à El Universal.

Les nouveaux épisodes de « Le jeu de clés« Ont été dirigés par Kenya Márquez, Javier Colinas et Roberto Fiesco et reprendront évidemment les histoires d’Adriana, Oscar, Gaby, Valentín, Bárbara, Leo et Siena, mais ils seront rejoints par d’autres personnages qui rendront cette expérience encore plus électrisante .

QUI EST QUI DANS LA SAISON 2 « LE JEU DES CLÉS » ?

1. MAITE PERRONI EST ADRIANA

Adri, une organisatrice de mariage qui a épousé son premier petit ami, retrouve son béguin de l’école et au milieu du jeu proposé par Sienne, elle a perdu le contrôle, a enfreint les règles et maintenant sa vie est à l’envers.

2. HUMBERTO BUSTO EST OSCAR

Oscar est entré dans le jeu pour sa femme, Adriana, avec l’intention de sauver leur mariage, mais après avoir découvert les véritables intentions de sa partenaire, il a décidé de « s’engager » dans le jeu et maintenant leur relation est en danger.

3. FABIOLA CAMPOMANES EST BARBARE

Barbara, qui organise également des mariages, s’est jointe au jeu avec son mari et a découvert que Camer n’était pas seulement une bonne gouvernante et l’a invitée à former un trio et à vivre chez lui.

4. HUGO CATALÁN EST UN LION

Leo travaillait pour un journal et au milieu d’une enquête, il a ruiné les affaires de sa femme. Bien que le jeu ait intensifié leur relation lorsqu’il lui a proposé, il n’a pas obtenu la réponse attendue.

5. MARIMAR VEGA EST GABY

Le « mariage parfait » de Gaby, sculpteur érotique, se termine à cause du jeu, bien qu’en réalité il se termine lorsqu’elle découvre que Valentine est gay, que se passera-t-il dans le deuxième volet de « Le jeu de clés”.

6. HORACIO PANCHERI EST VALENTIN

Apprendre à vivre avec les conséquences de leurs décisions est quelque chose que la Saint-Valentin nous invite à voir en cette nouvelle saison. Bien qu’il aime sa femme Gaby, le jeu a fait ressortir ses vrais désirs et tous les changements, surtout après avoir rencontré Daniel.

7. ELA VELDEN EST SIENNE

Sienne a proposé le jeu des clés au groupe d’amis de son petit ami Sergio avec l’intention de s’amuser, mais ils ont enfreint les règles, donc tout peut arriver dans les nouveaux chapitres de la fiction mexicaine.

8. HELENA HARO EST CARMEN

Des punitions et elle s’entend parfaitement. Carmen se serre et veut le montrer dans la deuxième saison de la série Amazon Prime Vidéo.

9. ALEJANDRA GUZMÁN EST ASTRID

La présence d’Astrid dans «Le jeu de clés« Est considéré comme hautement addictif. Attention au cœur, aux clés et à tout le reste car Astrid va vous rendre fou.

10. LAURA LEÓN EST GLOIRE

Gloria est une femme très conservatrice, mais elle est prête à donner des leçons que vous n’oublierez jamais.

11. CRISTIÁN DE LA FUENTE EST GUILLERMO

La limite n’existe pas en ce qui concerne Guillermo. Il ne vous donnera jamais de problèmes, enfin, à moins que vous ne le vouliez. Préparez vos sens à rencontrer Guillermo.

12. BÁRBARA LÓPEZ EST VENISE

Venise intriguera et sa détermination en intimidera certains. Ne vous faites pas confiance, ce look mignon et doux peut aussi créer une dépendance.

13. MICHELLE RODRÍGUEZ EST PATRICIA

Dans tout jeu, vous avez besoin de quelqu’un d’analytique, car cette Patricia est arrivée, qui vous apprendra à faire une analyse profonde du désir.

14. GUSTAVO EGELHAAF EST ALEJANDRO

Alejandro a la personnalité et en fait ce qu’il veut. De plus, elle adore les ligues majeures, attendez de voir ses premiers pas dans la deuxième saison de créé par Marisa Quiroga et développé par Patrick McGinley, Verónica Bellver et Sandro Halphen.