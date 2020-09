Le jeu des “ Avengers ” est inopinément, sans équivoque, jusqu’à présent

Avengers CD

À ma grande surprise, ma copie de disque de Marvel’s Avengers a été mise en ligne hier, me permettant une journée complète de jeu alors que je pensais que cela n’allait pas être le cas avant le lancement anticipé «officiel» aujourd’hui. je tweeté quelques impressions pendant que je jouais, et pourtant je gardais la plupart de mes pensées pour les quelques milliers de mots que vous verrez en dessous de vous.

En bref, Avengers s’annonce comme un bon jeu, et pas vraiment comme je m’y attendais.

Le concept est un peu en guerre avec lui-même. Avengers a une campagne d’histoire principale, ce que tout le monde va expérimenter avant tout, mais il veut également être un pilleur continu, destiné au broyage quotidien, hebdomadaire et mensuel et à la publication de contenu en cours, mon domaine d’expertise.

L’histoire est généralement une réflexion après coup dans les jeux de ce genre. Les histoires de base de Destiny 1-2, The Division 1-2, Diablo 1-3 ou Anthem sont généralement assez terribles ou oubliables. La meilleure histoire de pillard à ce jour est probablement Borderlands 2, et cela ne dit pas grand-chose. L’excuse donnée à ce stade est que vous ne attendre une bonne histoire hors de ce genre, et même BioWare, malgré toutes ses prouesses Mass Effect, ne pouvait pas changer cela avec Anthem.

Mais Crystal Dynamics l’a fait.

Ils semblent avoir surmonté le double défi de créer une histoire cohérente et percutante dans ce genre, tout en le faisant lorsque nous venons de terminer une décennie de films MCU bien-aimés qui nous ont donné une tonne de films Avengers bien reçus mettant en vedette presque tous de ces caractères exacts. C’est un incroyablement position difficile dans laquelle se trouver, mais le match a réussi. Comment?

Kamala Khan.

Vous remarquerez que j’ai dit que les films Avengers mettent en vedette «presque» ces personnages exacts, mais la seule exception est le personnage principal de Kamala Khan, Mme Marvel. Alors qu’elle aura son propre spectacle MCU Disney Plus dans un an ou deux, elle est pour l’instant une création entièrement originale, tirée directement des bandes dessinées et dans ce jeu, animée par le travail vocal expert de Sandra Saad.

Kamala est une fangirl des Avengers, qui rencontre ses héros après avoir remporté un concours de fan-fiction et explore un festival sur l’hélicoptère Chimera qui sert à la fois de tutoriel et de charmante lettre d’amour Marvel qui donne le ton pour le reste du jeu.

Après une attaque qui laisse Captain America mort (bien sûr, d’accord) et des milliers de personnes transformées en Inhumains avec des super pouvoirs (y compris Kamala), elle tombe sur des preuves de ce qui s’est réellement passé ce jour-là, et ses voyages la réunissent d’abord avec Bruce Banner, puis la paire cherche Tony Stark et progressivement, les Avengers commencent à se rassembler à la suite de ses actions.

Kamala est incroyablement attachant et ce qui maintient l’histoire ensemble. Elle apporte un sentiment de crainte au jeu qui imite en quelque sorte ce que nous sommes censés ressentir en tant que joueurs alors que nous avons enfin un jeu où nous pouvons détruire le visage de Black Widow ou appeler l’éclairage en tant que Thor. «Les gars nous sommes super-héros!»Est la nature de l’enthousiasme qu’elle apporte à l’histoire, et c’est contagieux.

Je pense également que les joueurs se familiariseront avec le reste de la distribution existante à temps, même si le mème de ceux-ci étant «la marque de magasin Avengers» a circulé avant sa sortie ici. Alors que Nolan North a l’air de faire une impression de Robert Downey Jr. avec chaque morceau de livraison en ligne, cela … fonctionne réellement? Son personnage est bien meilleur que ne le suggèrent les plaisanteries de la version bêta. Il en va de même pour Cap, Thor, Bruce et Black Widow. Oui, nous «connaissons» ces personnages du MCU, mais vous vous habituerez rapidement à ces versions, et elles sont livrées sans bagage attaché (pas de relation Bruce et Natasha, pour sa part, dieu merci).

Je suis à environ 60% du parcours de la campagne, je m’arrête pour jouer à des missions secondaires et autres, et l’histoire en est la meilleure partie jusqu’à présent. C’est une bonne chose, mais cela montre également que le reste du jeu n’est peut-être pas assez comme digne d’éloges.

La viande réelle de la campagne elle-même alterne entre assez bonne et un peu rebutante. Je suis assez impressionné par la valeur de la production ici, les petits détails mis dans de nombreuses missions de campagne autonomes qui les distinguent. Il y a une séquence au début où Kamala trouve l’ancien bouclier de Cap et est chassée à travers l’héliporteur abattu par Hulk, et il y a toutes ces petites animations qui ont ses débris de déviation avec le bouclier qui montrent à quel point certaines de ces séquences ont été soignées.

Mais certains des autres? Toutes les missions de la campagne ne sont pas aussi conçues à la main, c’est sûr. Alors que je m’attendais à voir des salles, des actifs et des séquences réutilisés dans certaines des missions grindy «autonomes», dans les missions principales de la campagne, vous pouvez même vous retrouver encore et encore dans des copies de la même pièce remplie d’ennemis, et vous devez attendre ces missions plus amoureusement conçues pour apparaître entre certains remplisseurs.

En termes de comment ils jouer? C’est une autre histoire, et encore une autre chose que je pense que Avengers a raison. On m’a demandé si j’avais un personnage préféré à jouer et c’est une question presque impossible à répondre. Ils sont tous si bons! C’est franchement incroyable pour moi qu’avec six héros se lançant ici, je suis constamment déchiré parce que je veux jouer et niveler tout d’eux. Chacun d’eux joue tellement différemment les uns des autres sans aucun copier-coller entre eux que je jouerais facilement un jeu entier comme chacun d’eux. Non, peut-être qu’ils ne le sont pas assez aussi en profondeur que Spider-Man d’Insomniac, mais je ne peux pas vraiment penser à ce que vous attendriez de plus de personnages comme Black Widow, Iron Man ou Thor au combat. Même Kamala, avec ses étranges pouvoirs extensibles et moins d’histoire que ces icônes, est toujours une explosion. Si je devais choisir le moins favori, ce serait peut-être Hulk, simplement parce qu’il a en quelque sorte une boîte à outils plus petite avec juste de briser son arsenal, mais même il n’est pas mauvais et s’améliore à mesure que je déverrouille, plus pour lui.

Les «arbres de compétences» cachés de la version bêta ne sont pas des ensembles de mouvements alternatifs, mais des arbres qui vont vraiment en profondeur à tous vos mouvements, pouvoirs et capacités intrinsèques, et il semble qu’il y ait un lot qui peut être nivelé ici pour que votre personnage se sente vraiment surpuissant à n’importe quel niveau maximum.

Mais les points de compétence et le nivellement ne représentent que la moitié du puzzle ARPG ici, et l’autre partie est le butin. Et cela, pour l’instant, n’est pas quelque chose que je peux vraiment juger pleinement après une journée de jeu.

À partir de maintenant, le butin ne se sent pas super percutant pendant que je joue. Je change les choses pour augmenter mes statistiques, je vois parfois des bonus se frayer un chemin dans le combat de temps en temps, mais je ne pense pas vraiment au butin ou aux «builds» pour le moment. Et pourtant, je ne peux pas non plus qualifier cela de “butin nul”, car j’ai joué suffisamment à ces jeux pour savoir que vous le ferez toujours échangez votre équipement tout le temps au fur et à mesure que vous nivelez, et que vous ne pouvez pas juger, disons Diablo ou Destiny par les gouttes que vous obtenez le premier jour. Je veux dire, imaginez faire ça avec ces jeux.

J’ai quelques légendaires dans la bêta (aucun dans la campagne pour le moment), et il est facile de voir que oui, peut-être une fois que vous commencez à les empiler puis nous commençons vraiment à entrer dans le territoire des «vraies constructions» avec de grandes influences sur le combat, combinées avec les arbres de compétences élaborés. Mais le premier jour, non, je ne peux pas commenter la fin du jeu. Je m’inquiète du potentiel du butin et de la répétitivité des activités futures une fois l’histoire terminée, et pourtant j’ai l’impression que la campagne à elle seule vaut pratiquement le prix d’entrée. Pour moi, le «pire des cas» ici me donne maintenant l’impression de battre l’histoire, de prendre les six personnages au maximum et d’attendre la sortie de nouveaux. Et c’est ce que, facilement 100 heures de jeu, très probablement, et je pense que tout développeur considérerait cela comme une victoire. Il semble peu probable que cela se transforme en un jeu de 1000 heures par an comme Destiny, mais je veux dire, bon, je n’ai pas encore mille heures par an à perdre de toute façon.

Je suis impressionné par Avengers jusqu’à présent. Je ne sais pas s’il a des jambes à long terme et pourtant il a déjà beaucoup accompli avec la solidité de la campagne et le plaisir de jouer avec ces kits de personnages. Je pourrais battre le match aujourd’hui et passer à autre chose et je pourrais toujours dire que j’ai passé un bon moment, mais me connaissant, cela va me tenir occupé pendant un long moment. Ignorez les mèmes, donnez-lui une chance. Cela vous surprendra probablement.

